Scalper kaufen 7 Jahre altes PS4-Spiel für bis zu 400 Euro wegen eines vermeintlich mächtigen PS5-Hacks - jetzt ist es wohl so gut wie 'wertlos'

Ein großer PS5-Jailbreak stand in Aussicht und er hätte viel Geld gekostet.

In Zeiten exorbitant hoher Hardware-Preise und gestiegener Lebenshaltungskosten schien ein PS5-Jailbreak für viele Spieler*innen eine riesige Verlockung zu sein. Allein die Ankündigung des Hacks reichte aus, um den Preis eines sieben Jahre alten Star Wars-Spiels – das für den Jailbreak benötigt wird – in schwindelerregende Höhen zu treiben.



Wenige Tage später scheint die Blase jedoch zu zerplatzen, denn aus dem größten Jailbreak der PS5-Geschichte wird erstmal nichts.

Was ist ein Jailbreak? Bei einem Jailbreak werden die Sicherheitsmechanismen eines technischen Geräts, in diesem Fall die der PS5, umgangen, um eigene Software darauf zu starten oder Funktionen hinzuzufügen, die vom Hersteller eigentlich nicht gewollt sind.

Eine Lücke in einem alten Star Wars-Spiel wird zum P5-Jailbreak

Das ist bisher passiert: Der koreanische Hacker Gezine hat sich zum Ziel gesetzt, den bisher mächtigsten PS5-Jailbreak zu veröffentlichen. Dafür nutzte die Person einen Fehler in der PS4-Umsetzung des 24 Jahre alten PS2-Rennspiels Star Wars: Racer Revenge aus. Über diesen Bug sollte es möglich sein, einen bislang unzugänglichen Exploit im Systemkern der PS5 auszulösen.

Über diesen Exploit wäre es möglich gewesen, die PS5 bis Firmware 12.0 zu jailbreaken. Und damit wären sogar viele Exemplare der PS5 Pro geknackt. Wie der Hack genau funktioniert, erfahrt ihr hier:

Um die Ankündigung des Jailbreaks herum entwickelte sich unerwarteterweise solch ein Hype, dass die Nachfrage nach dem Spiel innerhalb weniger Stunden sprunghaft in die Höhe schoss. Und das, obwohl er noch gar nicht ausreichend getestet wurde.

Da eine physische Version von Racer Revenge benötigt wird und das Spiel lediglich in kleinen Mengen von insgesamt circa 9000 Einheiten produziert wurde, sprangen auch Scalper sofort auf. Beide Faktoren ließen den Verkaufspreis auf bis zu 400 Euro explodieren. Wohlgemerkt: von ursprünglich rund 30 Euro.

1:31 Star Wars: Galactic Racer angekündigt - verspricht Pod-Rennen wie damals auf N64 und PS1

Blöd nur: Es stellte sich auf einmal heraus, dass Sony dem PS2-Emulator, auf dem das Spiel läuft, eine wichtige Netzwerk-Funktion ab der mittlerweile veralteten PS5-Firmware 8.00 wegnahm. Diese Funktion ist aber die wichtigste Voraussetzung, um den Angriff auf den Systemkern zu starten. Deshalb ist der Racer Revenge-Hack nach derzeitigem Wissensstand für höhere Firmware-Versionen unbrauchbar geworden.

Gezine ist dieser Umstand erst aufgefallen, als er den Jailbreak auf der höchstmöglichen Firmware der PS5 testen wollte und den auftretenden Fehler genauer untersuchte:

Racer Revenge dürfte vielen Menschen viel Geld gekostet haben

Obwohl viele bekannte Hacker darauf hingewiesen haben, dass der Hype um Racer Revenge und die damit verbundenen Kosten komplett überzogen waren, habe sich viele Spieler*innen zu einem Kauf hinreißen lassen. Genau wie unzählige Scalper.

Zwar sind die Preise noch immer recht hoch, es zeigt sich aber bereits nach wenigen Stunden, dass die meisten Verkäufer*innen das Spiel jetzt noch halbwegs gewinnbringend zu einem reduzierten Preis abstoßen wollen:

Und sie dürften noch weiter sinken, da die Aussicht auf einen baldigen Jailbreak der größte Preistreiber bei dem Spiel war.

Häufig gestellte Fragen zu PS5-Jailbreaks Ist ein Jailbreak der PS5 legal? Nach derzeitigem Recht ist ein Jailbreak der PS5 legal, wie der Rechtsanwalt Christian Solmecke in einem Video erklärt, da ihr damit lediglich das Gerät modifiziert. Was lässt sich mit einem Jailbreak anstellen? Ein Jailbreak eröffnet zusätzliche Möglichkeiten: Cheats in Singleplayer-Spielen

Mods für Spiele beispielsweise für höhere Framerates

Nicht länger gelistete Spiele wie die legendäre Horror-Demo P.T. können gespielt werden

Installation von selbstentwickelten Apps und Spielen Ab wann ist ein Jailbreak illegal? Sobald ihr ihn für Software-Piraterie nutzt. Der Erwerb, die Anfertigung und die Verbreitung von Raubkopien werden nach deutschem Recht mit Freiheits- und Geldstrafen belegt. Welche Nachteile hat ein Jailbreak? Ihr verstoßt gegen die Nutzungsbedingungen von Sony, verliert also unter Umständen euren Garantieanspruch. Auch könnte ein auf der gehackten Konsole genutzter PSN-Account gebannt werden, sofern er sich wieder mit dem PSN verbindet.

Ihr könnt eure Konsole nicht mehr für das PSN nutzen und im Multiplayer spielen.

Spiele auf Disc, die nach dem aufgespielten Firmware-Update erschienen sind, laufen nicht auf der Konsole.

Komplett nutzlos ist Racer Revenge nicht, aber die Hoffnung ist deutlich geschrumpft

Gezine schreibt, dass der Racer Revenge-Hack aus Sicht der Entwickler*innen noch immer sehr interessant sei. Beispielsweise, um neue Funktionen zu testen. Ein Jailbreak wird sich mittelfristig daraus aber wohl nicht ergeben, da noch nicht abzuschätzen ist, ob es überhaupt Spielraum für einen Workaround gibt. Und wenn es ihn wirklich gibt, dann könnte es sehr kompliziert werden, ihn zu implementieren.

Aktuell ermöglicht Racer Revenge lediglich einen Jailbreak bis Version 7.61 der PS5. Und das war auch vorher schon mit anderen Mitteln möglich, beispielsweise der Youtube-App, einer selbstgebrannten Blu-ray-Disc oder günstigen Visual Novels. Es ist also eine weitere Option, die aber auf keinen Fall mehrere hundert Euro wert gewesen wäre.

Habt ihr euch schon einmal über den Preis eines Spiels geärgert, das ihr unbedingt haben wolltet?