PS5-Hits aus 2022: Horizon Forbidden West und Gran Turismo 7 jetzt im Angebot

Im O 2 Shop könnt ihr jetzt Horizon Forbidden West und Gran Turismo 7 in der PS5-Version günstig im Angebot bekommen. Der PS-exklusive Open-World-Hit kostet noch 29,99€, für das Rennspiel zahlt ihr 24,99€. Zwar kommen zum Kaufpreis leider noch recht hohe Versandkosten von 4,99€ dazu, selbst diese mit einberechnet handelt es sich aber noch immer um ziemlich gute Deals. Jedenfalls gibt es laut Vergleichsplattformen beide Spiele gerade nirgendwo sonst so günstig.

Der O 2 Shop macht bislang keine Angaben dazu, wie lange die Angebote noch gelten. Möglicherweise will er schlicht seine Restexemplare aus früheren Tarif-Bundles loswerden.

Wie gut ist Horizon Forbidden West?

12:35 Horizon Forbidden West - Test-Video zum Open-World-Blockbuster für PlayStation

Horizon Forbidden West ist in fast jeder Hinsicht eine bessere Version des ohnehin schon hervorragenden Vorgängers Horizon Zero Dawn. Die Open World ist nochmal deutlich größer und abwechslungsreicher geworden und auch die Grafik ist noch eine Stufe hübscher, insbesondere natürlich in der PS5-Version. Aber auch beim Gameplay schneidet Horizon Forbidden West besser ab. Die enorme Gegnervielfalt sorgt für mehr Spannung in den Kämpfen, weil wir unsere Taktik immer wieder anpassen müssen. Nicht ganz so spannend wie im ersten Teil ist allerdings die Story, was daran liegt, dass die Geheimnisse der untergegangenen Zivilisation nun mal bereits gelüftet wurden.

Was bietet Gran Turismo 7?

12:44 Gran Turismo 7 - Test-Video: Ein Rennspiel-Hit mit ganz viel Herzblut

Das Rennspiel Gran Turismo 7 hat uns im Test nicht zuletzt deshalb überzeugt, weil es wieder einen umfangreichen und motivierenden Singleplayer-Modus bietet, wie man ihn von früheren Teilen der Reihe kennt. Aber auch die tolle Fahrphysik und das spektakuläre neue Wettersystem haben für Begeisterung gesorgt. Hinzu kommt der mit 34 Strecken und über 400 Fahrzeugen stattliche Umfang. Das zähe Fortschrittssystem zum Freischalten neuer Autos hat jedoch einige Kritik verdient. Nach dem Release wurde dieses zeitweise sogar noch verschlimmert, weshalb wir nachträglich abgewertet hatten. Inzwischen wurde das System aber wieder entschärft, sodass wir nun wieder stolze 88 Punkte vergeben.