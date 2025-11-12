  • Anzeige

Open-World-Hit für Switch im Angebot: Diesem Spiel hat vor Release kaum jemand etwas zugetraut, dann wurde es zum Millionen-Seller!

Jetzt gibt's einen Überraschungshit zum Schnäppchenpreis: Das Open-World-Spiel für Switch könnt ihr bei Amazon gerade 67 Prozent günstiger als im Nintendo eShop abstauben!

GamePro Deals
12.11.2025 | 16:04 Uhr


Eine Open World voller mysteriöser Ruinen: Dieses Actionspiel wurde zu einem echten Überraschungshit. Eine Open World voller mysteriöser Ruinen: Dieses Actionspiel wurde zu einem echten Überraschungshit.

Nach den ersten Trailern hatte diesem Spiel noch kaum jemand etwas zugetraut, doch nach dem Release hat es sich millionenfach verkauft: Bei Amazon könnt ihr euch gerade einen Open-World-Hit für Switch günstig schnappen. Für das Actionspiel, das im Nintendo eShop aktuell 59,99€ kostet, bezahlt ihr dort jetzt nur noch 19,99€. Hier findet ihr den Deal:

Open-World-Hit für Switch jetzt im Angebot schnappen!

Falls dieses Spiel nicht das Richtige für euch sein sollte, könnt ihr bei Amazon übrigens gerade auch noch einige genauso günstige Switch-Angebote abstauben. Hier ein paar Beispiele:

Berühmte Reihe mit neuer Open World: Das bietet der Überraschungshit

Video starten 1:47 Sonic Frontiers - Der blaue Igel rast zu Queen-Song durch den Launch-Trailer

Es geht hier um das bis heute über 4,5 Millionen Mal verkaufte Sonic Frontiers, in dem der berühmte blaue Igel zum ersten Mal in der Third-Person-Perspektive durch eine große Open World rast. Ihr bekommt weite, hübsche Landschaften voller grüner Wiesen, Wälder und Berge geboten, in denen ihr die Ruinen einer alten Zivilisation finden und erforschen könnt. In dieser offenen Welt kann Sonic seine Geschwindigkeit besser einsetzen als je zuvor.

Überraschungshit jetzt günstig für Switch abstauben!

Traditionelle Sonic-Level gibt es aber auch noch: In der Welt verstreut findet ihr dreißig sogenannte Cyberspace-Abschnitte. Dabei handelt es sich um 3D-Neuinterpretationen einiger der populärsten Level aus früheren Sonic-Spielen, die das klassische Jump&Run-Gameplay bieten. Sogar die Green Hill Zone aus dem allerersten Sonic ist dabei, sodass auch Veteranen der Serie mit nostalgischen Gefühlen auf ihre Kosten kommen.

Auch in der großen Open World ist noch immer Platz für typisches Sonic-Gameplay. Auch in der großen Open World ist noch immer Platz für typisches Sonic-Gameplay.

Sonic Frontiers besteht aber nicht nur aus Rennen und Hüpfen. Die Ruinen halten auch viele Rätsel für euch bereit, die euch nach und nach eine erstaunlich düstere und ernste Geschichte enthüllen. Außerdem bietet das Open-World-Spiel eine Menge Kämpfe: Die Spielwelt ist mit vielfältigen Gegnertypen gefüllt, gegen die ihr euch mit nach und nach freischaltbaren Spezialattacken wehren könnt.

Alles in allem ist Sonic Frontiers zwar kein perfektes, aber doch ein erstaunlich gelungenes Open-World-Spiel geworden. Obwohl es so viele völlig neue Ideen in die Reihe einführt und deshalb auch für diejenigen interessant ist, die bislang nicht so viel mit ihr anfangen konnten, bleibt es auf der anderen Seite doch immer noch ein richtiges Sonic-Spiel, das dem Igel durch die neue Bewegungsfreiheit sogar mehr Raum gibt, seine bekannten Stärken auszuspielen.

Sonic Frontiers für Switch jetzt zum Top-Preis sichern!
