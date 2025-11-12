Der beste OLED-TV überhaupt im Amazon-Angebot: Diesen 65 Zoll High-End-Fernseher gab's noch nie günstiger!

Jetzt könnt ihr euch den besten OLED-Fernseher überhaupt zum bislang günstigsten Preis im Amazon-Angebot schnappen!

Bei eurem neuen 4K-Fernseher wollt ihr keine Kompromisse bei der Qualität mehr machen? Dann könnt ihr jetzt bei Amazon den aktuell besten 4K-Smart-TV überhaupt (laut der großen GameStar TV-Kaufberatung) im Angebot abstauben: Die 65 Zoll-Version des LG OLED G59 bekommt ihr dort laut Vergleichsplattformen zum besten Preis aller Zeiten, im Vergleich zum UVP bei Release vor rund einem halben Jahr ist sie 60 Prozent bzw. 2400€ günstiger:

Falls euch dieses Modell trotz des großen Rabatts noch etwas zu teuer ist, bekommt ihr bei Amazon gerade auch noch einige weitere OLED 4K-Fernseher günstig im Sonderangebot. Hier eine kleine Auswahl:

Darum ist dieser LG OLED-TV der beste 4K-Fernseher überhaupt!

Der LG OLED G5 ist sehr schlank und kann deshalb gut an die Wand gehängt werden.

Die fantastische Bildqualität verdankt der LG OLED G59 natürlich nicht zuletzt dem OLED-Display: Durch selbstleuchtende Pixel kann dieses auf eine Hintergrundbeleuchtung verzichten und so perfektes Schwarz und unendlich hohen Kontrast erreichen. Da jedes Pixel einzeln reguliert wird, passen sich OLED-TVs zudem besser an Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen an, wodurch Details besser erkennbar sind.

Doch selbst unter den OLED-Fernsehern ist der LG OLED G59 etwas Besonderes. Er bietet sogar im Vergleich zum hervorragenden LG OLED C5 eine noch höhere Spitzenhelligkeit (rund 2400 cd/m2) und kann damit in HDR für noch strahlendere Farben sorgen. Außerdem besitzt er mit dem Alpha 11 den aktuell stärksten Bildprozessor auf dem Markt, was unter anderem beim Upscaling niedrig aufgelöster Inhalte hilft.

Der LG OLED G5 verfügt über den derzeit stärksten Bildprozessor, was wichtig für Bildverbesserungsprogramme und fürs Upscaling niedrig aufgelöster Inhalte ist.

Selbst bei der Bildwiederholrate bietet der LG OLED G59 noch etwas mehr als die Alternativen: Ihr bekommt hier ein 165Hz-Display im Vergleich zu 144Hz beim C5 und 120Hz beim B5. Dadurch können schnelle Bewegungen noch flüssiger dargestellt werden, was unter anderem bei Sportübertragungen, bei der Verwendung als Computermonitor und natürlich beim Gaming nützlich ist.

Beim Spielen mit der PS5 oder der Xbox Series X ist allerdings bei maximal 120 fps mit 4K-Auflösung Schluss, mehr schafft nur ein schneller Gaming-PC. Auch auf den Konsolen profitiert ihr jedoch von dem äußerst niedrigen Input Lag des LG OLED G59 von circa 5 ms, wodurch ihr beim Spielen überhaupt keine Eingabeverzögerung wahrnehmen werdet. Zudem werden alle wichtigen Gaming-Features wie VRR und ALLM (Auto Low Latency Mode) unterstützt.