PS5: Fan zeigt Konsole im Look der Playstation 2

Das Design der PS5 hat für kontroverse Diskussionen gesorgt, weil nicht jedem die großen Seitenflügel in Weiß gefallen. Nicht wenige wünschen sich die Möglichkeit, die Konsole entweder in Schwarz kaufen zu können oder die weißen Flügel gegen andersfarbige tauschen zu dürfen. Der Reddit-User whattheefth hat nun sein eigenes Design gezeigt.

Ein besonderes Design: Der User hat Bilder veröffentlicht, welche die PS5 mit schwarzen Seitenflügeln zeigen. Das wäre zunächst mal noch nicht so besonders, doch im unteren Bereich der Konsole brachte er ein buntes PS-Logo an - so, wie dies bei der Playstation 2 der Fall war.

Sogar der DualSense-Controller erinnert an die PS2. Die Buttons haben Farben, es ist ebenfalls das Logo zu sehen und der Controller ist ganz in klassischem Schwarz gehalten.

Link zum Reddit-Inhalt

Spieler*innen finden das Design richtig gut

Alles nur Fake: Diese Konsole gibt es aber nicht wirklich. whattheefth hat nur eine Attrappe erstellt. Dennoch kommt dieses Design richtig gut an. Andere User haben sich schon dazu geäußert.

ButterCCM meint auf Reddit:

"Wenn das echt wäre, würde ich es mir kaufen."

Cobra_Blown schreibt:

"Sony, stellt diesen Typen ein!"

Linux1983 erklärt:

"Wow! Dieses Farbschema ist wunderschön!"

Sony hat sich bisher noch immer nicht dazu geäußert, wann wir die PS5 in anderen Designs kaufen können oder, wann wir Seitenflügel in neuen Farben kaufen können. Das Unternehmen weiß aber, dass eine entsprechende Nachfrage vorhanden ist. Daher dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bevor Sony etwas entsprechendes anbietet. Eine PS5 im PS2-Design wäre aber natürlich auch klasse.

Was haltet ihr von diesem PS5-Design? Würde ihr euch eine solche Konsole kaufen?