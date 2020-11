PS5 - Alle Inhalte der Box auf einen Blick

Am 19. November erscheint die PS5 in Deutschland in zwei Varianten: Zum einen in der Standard-Edition zum Preis von 499 Euro, zum anderen in einer All Digital-Edition ohne Laufwerk für 399 Euro. Damit ihr wisst, welche Inhalte der Next Gen-Konsole beiliegen, findet ihr hier alle Bestandteile der Box in der Übersicht.

Die Inhalte der PS5-Box:

Konsole

DualSense-Controller

Standfuß

HDMI-Kabel

USB Type-C-Kabel

Stromkabel

Anleitung

Garantie

Sicherheitsanweisung

Da wir die Konsole seit wenigen Tagen bereits für euch testen dürfen, hier ein ungeschöntes Bild samt aller Komponenten:

Nahaufnahmen der PS5 und des DualSense: Erst vor wenigen Tagen hat Sony selbst detaillierte Aufnahmen der Konsole und des Zubehörs veröffentlicht. Wollt ihr einen ganzen genauen Blick auf die neue Hardware werfen, könnt ihr das hier tun:

Wie sich die PS5 rein von der Größe im Vergleich zur Xbox Series X und zur Xbox Series S verhält, haben wir für euch ebenfalls anhand eigener Bilder veranschaulicht. Dabei wird deutlich, die Konsole von Sony ist auch in Natura ein echtes Monster.

Wie es sich auf der PS5 spielt

Kollege Hannes konnte bereits auf der PS5 spielen und beschreibt euch in seinem Artikel seine ersten Erfahrungen mit dem DualSense-Controller und dem vorinstallierten Spiel Astro's Playroom. Zum ausführlichen Artikel:

Alle Infos zur PS5 & zum DualSense

Weitere Infos zu Sonys Next Gen-Konsole findet ihr in unserer ausführlichen Übersicht zur PS5. Hier gehen wir neben den technischen Details unter anderem auf die Themen Abwärtskompatibilität, das Dashboard und auf kompatible TVs ein, welch die volle Power der Konsole unterstützen.

Alle Infos zu den Funktionen des DualSense haben wir ebenfalls für euch aufbereitet. Neben den Kerndaten findet ihr hier mehr über die Adaptive Trigger, die verbesserte Vibration oder das eingebaute Mikrofon.