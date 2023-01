Nach Folge 1 von The Last of Us Lust auf mehr? PS Plus Premium lässt euch das Remake anspielen

Na, seid ihr gerade in die The Last of Us-Serie eingetaucht und habt jetzt Lust bekommen, noch mal mit dem Spiel loszulegen? Oder es sogar zum ersten Mal zu zocken? Womöglich wisst ihr dann nicht, ob sich die Neuauflage Part 1 sich für euch lohnt. Das könnt ihr jetzt mit PS Plus Premium ganz einfach und ohne Zusatzkosten für zwei Stunden ausprobieren.

Trial-Versionen ohne Zusatzkosten anspielen

Mit den Abo-Varianten PS Plus Extra und Premium habt ihr Zugriff auf verschiedene Spielebibliotheken und könnt die gelisteten Titel ohne weitere Kosten spielen. Daneben gibt es zusätzlich im Premium-Modell auch noch die Möglichkeit, einige Spiele für begrenzte Zeit auszuprobieren, die nicht voll umfänglich im Service enthalten sind.

Dazu gehören große Titel wie Dying Light 2, Cyberpunk 2077 und Horizon Forbidden West. Nun reiht sich mit The Last of Us Part 1 ein neuer Sony-Titel ein. Das Remake des Endzeit-Klassikers ist erst letztes Jahr im September für die PS5 erschienen. Die PC-Version folgt im März. Wollt ihr nach den zwei Stunden, die als Testversion In PS Plus Premium enthalten sind, noch weiterzocken, müsst ihr das Spiel allerdings ganz normal kaufen.

Hier haben wir für euch eine Übersicht mit allen Trial-Versionen, die aktuell im Service stecken:

3 2 Mehr zum Thema PS Plus Premium: Alle Trials, die ihr aktuell zocken könnt (Update)

Das erwartet euch in The Last of Us Part 1

Das Remake lässt die fesselnde Endzeit-Story des Originalspiels unangetastet. Die 14-Jährige Waise Ellie und der grummlige verbitterte Joel, der seine Tochter Jahre zuvor verloren hat, schlagen sich gemeinsam durch die postapokalyptische USA.

Falls ihr gerade die Serie schaut: Diese hält sich ziemlich genau an die Vorlage, aber ändert doch einige Szenen auf spannende Weise ab. Es gibt also durchaus einiges zu entdecken, wie Linda in ihrer Kolumne schildert.

Dieser Trailer verschafft euch einen Eindruck vom Remake:

1:35 The Last of Us Part 1 - Launch-Trailer stimmt auf das Remake für die PS5 ein

Technisch hat sich außerdem zum Originalspiel in der Neuauflage Part 1 einiges getan: Die Animationen und Effekte, wie Beispielsweise Feuer, sind jetzt lebensechter und am Sounddesign wurde ordentlich geschraubt, sodass die Erfahrung insgesamt noch wesentlich immersiver ist. Außerdem stehen unterschiedliche Grafikmodi und eine Vielzahl von Barrierefreiheits-Optionen zur Auswahl. Falls ihr es genauer wissen wollt, schaut mal in unseren Tech-Check rein.

Werdet ihr mal in die Trial-Version reinschauen?