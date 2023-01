DualSense Edge: PS5-Update macht die Konsole bereit für Sonys Pro-Controller

Bis zum 26. Januar müssen sich Fans der PlayStation 5 noch gedulden, dann erscheint der DualSense Edge, der erste Pro-Controller des japanischen Technologie-Riesens. Im Vorfeld ist nun ein Systemsoftware-Update erschienen, das die Konsole auf das Luxus-Gamepad vorbereitet.

Das beinhaltet die Aktualisierung auf Version 6.50:

In den Patch Notes zum Update auf die PS5-Version 22.02-06.50.00, das knapp 1,1 Gigabyte klein ist, sind zwei Änderungen festgehalten:

Der DualSense Edge Wireless-Controller wird jetzt unterstützt.

Dieses Systemsoftware-Update verbessert die Systemleistung.

Die Anmerkung zur verbesserten Systemleistung dürfte vielen PlayStation-Spieler*innen bekannt vorkommen, taucht er doch im Grunde bei fast jedem Firmware-Update auf. Damit ist im Normalfall die Beseitigung von seltenen Bugs gemeint, die für Abstürze oder inkompatibles Zubehör sorgen können. Außerdem werden Sicherheitslücken geschlossen, die Hackern Angriffsflächen bieten würden.

Wie eine ältere Systemsoftware der PS5 zum Teil geknackt werden konnte, haben wir euch unter anderem hier zusammengefasst:

Interessanter ist da schon die Unterstützung des DualSense Edge

Sony Edel-Spielgerät wird einen eigenen Eintrag im Menü erhalten, in dem sich zahlreiche Parameter des Controllers festlegen lassen. Darunter etwa die Deadzones der Analog-Sticks, die die Auswirkungen eines Stick Drifts negieren, sowie die Zuordnung der Tastenbelegung und das Reaktionsverhalten einzelner Bedienelemente.

Was Sony noch alles in dem Menü versteckt hat, könnt ihr in unserer Preview nachlesen. Auf einem Event konnten wir mehrere Stunden mit dem Profi-Gamepad verbringen und waren absolut begeistert:

Dass das Update schon zwei Wochen im Voraus erscheint, dürfte damit zusammenhängen, dass bald die ersten Tests durchgeführt werden. Auch wir rechnen damit, euch bald darüber informieren zu können, wie der DualSense Edge im Praxistest abschneidet.

Habt ihr kein Interesse an dem 240 Euro teuren Pro-Controller, wird sich für euch übrigens nicht viel ändern. Der Menüeintrag taucht nur dann auf, wenn ihr den DualSense Edge mit eurer PS5 synchronisiert habt. Ein herkömmlicher DualSense oder Konkurrenzprodukte von SCUF, Razer, AimControllers und Co. lassen sich nicht so einfach individualisieren.

Habt ihr euch den DualSense Edge vorbestellt oder benötigt ihr keinen Pro-Controller?