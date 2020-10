PS5: Endlich gibt's ein Lebenszeichen zum Adapter für PSVR

Bereits jetzt könnt ihr eine neue und offizielle PlayStation-Kamera für die PS5 kaufen. Diese hat jedoch ein kleines Problem. Denn sie ist nicht mit PSVR komaptibel. Die alte Kamera lässt sich allerdings nicht so ohne weiteres an die neue Konsole anschließen. Und ein PSVR-2-Headset ist noch nicht in Sicht. Das heißt aber nicht, dass ihr auf VR-Spiele auf der PS5 verzichten müsst.

Bundles mit dem heiß begehrten Adapter kommen: Denn zumindest in Japan werden ab dem 29. Oktober neue PSVR-Bundles angeboten, in denen ihr einen Adapter findet. Über diesen lässt sich die Kamera der PS4 an die Next-Gen-Konsole anschließen. Damit ist es dann möglich, PSVR auch an der PS5 zu nutzen.

Momentan gibt es diesen Adapter allerdings nur in Verbindung mit diesen Bundles. Wir können aber davon ausgehen, dass Sony ihn wohl auch einzeln auf den Markt bringt. Immerhin besitzen nicht gerade wenige das Headset bereits und es nochmal kaufen zu müssen, nur um an den Adapter zu kommen, würde sicher auf einige Kritik stoßen.

Wie sieht es mit Europa aus?

Ist ein Release bei uns denkbar? Es ist aktuell unklar, ob diese PSVR-Bundles auch in den USA und Europa angeboten werden. Allerdings stehen die Chancen recht gut, dass wir sie noch zum Weihnachtsgeschäft auch in den Ladengeschäften hierzulande sehen. Fehlt nur noch der einzeln zu erwerbende Adapter, mit dem ihr eure bereits vorhandenen Headsets nutzen könnt.

Und natürlich würden sich Spieler*innen über offizielle Informationen rund um ein PSVR 2 sehr freuen. Ob und wann dieses kommt, steht aber nach wie vor in den Sternen.

Glaubt ihr, dass wir bald einen einzeln zu erwerbenden Adapter für PSVR kaufen können? Wartet ihr schon darauf?