Wo kann ich jetzt noch die PS5 kaufen? Medimax ist eure letzte Chance

PS5 größtenteils ausverkauft: Wie jedes Mal zuvor lief auch die dritte Verkaufswelle der PS5 chaotisch ab. Auf Otto und GameStop war die Konsole binnen weniger Minuten ausverkauft, auf Amazon verlief der Verkauf noch katastrophaler: Zunächst war die Seite nicht erreichbar, Käufer*innen wurden mit Fehlermeldungen konfrontiert und hatten danach nur ein kleines Zeitfenster, um zuzuschlagen.

Nun stellen sich viele, die leer ausgegangen sind, die Frage: Wo kann ich jetzt noch eine PlayStation kaufen? Viele PlayStation-Fans blicken nun hoffnungsvoll auf Medimax.

Was ist gerade los bei Medimax? Wie die Kollegen von Mein MMO schreiben, hat die Seite des Händlers bereits gestern durchgängig technische Probleme gehabt. Auch jetzt (20. November, 8:08 Uhr) ist die Website von Medimax nicht erreichbar.

Sollte die Website von Medimax wieder abrufbar sein, kann es gut sein, dass ihr dann eine PS5 kaufen könnt. Allerdings ist zu erwarten, dass sie auch hier binnen weniger Minuten vergriffen ist.

Gestern hieß es seitens Medimax auf facebook:

"Liebe MEDIMAX-Fans, vielen Dank für eure Geduld! Leider sind unsere Server seit heute Morgen aufgrund eures überwältigenden Interesses, aber leider auch durch heftige Angriffe auf unsere Infrastruktur überlastet. Wann genau die Seite wieder live ist können wir noch nicht sagen, wir werden euch aber auf dem Laufenden halten. Bitte habt Verständnis, dass wir aktuell keine weiteren Anfragen zur PS5 beantworten können. Viele Grüße, euer MEDIMAX-Team"

Ihr müsst euch also in Geduld üben.

Wo gibt es die PS5 außerdem und worauf muss ich achten?

Wie immer gilt jetzt natürlich: Vorsicht vor Fake-Shops und dubiosen Angeboten.

Aktuell könnt ihr die PS5 unter anderen noch bei Sky extra bekommen. Das ist ein Treueprogramm von Sky, das sich allerdings an langjährige Kunden richtet. Erst wer dort eine bestimme Treue-Stufe erreicht, kann dort Goodies abstauben. Eine Neuanmeldung nur für die PS5 dürfte also nach hinten losgehen.

Weitere Tipps:

Meidet jetzt Wucher-Angebote auf eBay - Die sprießen nach dem erneuten Verkaufs-Fiasko jetzt nämlich erneut aus dem Boden

- Die sprießen nach dem erneuten Verkaufs-Fiasko jetzt nämlich erneut aus dem Boden Vorsicht vor Fake-Shops und Phishing-Mails: Die PS5-Knappheit nutzen natürlich auch Kriminelle aus. Gefälschte Shops erkennt ihr unter anderem an .com-Adressen. Zudem solltet ihr im Impressum überprüfen, ob die Adresse des Shops, Telefonnummer, der Geschäftsführer etc. authentisch klingt bzw. echt ist (einfach mal die Adresse googlen) oder bei anderen Shops sogar ebenfalls angegeben wird.

Ich habe keine PS5 bekommen - wie geht es jetzt weiter?

PS5-Verfügbarkeit - Der aktuelle Stand: Für euch geht jetzt das Warten in eine weitere Runde. Es wurden weder von Sony noch von Händlerseite weitere Wellen angekündigt.

GamePro hält euch dahingehend natürlich auf den Laufenden.

Aber stellt euch darauf ein: Es ist wahrscheinlich, dass es dieses Jahr nur noch wenig bis keine neuen Kontingente der PlayStation 5 mehr geben wird. Selbst wenn noch welche im Dezember an den Start gehen, vor 2021 werden sie vermutlich dann nicht mehr ausgesendet.

Kann ich die PS5 jetzt alternativ im Laden kaufen?

Auch das ist aktuell nicht möglich. Sony hat vor einigen Wochen verkündet, dass der Verkauf der PlayStation 5 aufgrund der Corona-Pandemie nur online und nicht vor Ort in den Läden ablaufen wird. Eure Elektro-Händler des Vertrauens, etwa Media Markt, Saturn oder Müller werden die Konsole also nicht in ihren Verkaufsregalen deponieren.

Alle Infos zum PlayStation 5-Launch

In unserem großen PS5-Test verraten wir euch, was die Konsole so besonders macht und warum wir sie für die bisher beste PlayStation halten. In unserer Übersicht erfahrt ihr alle Infos zum PS5-Launch auf einen Blick.