PS5 bei Kaufland: Neuer Online-Händler, neue Chancen für euch

Amazon, Saturn, Müller, OTTO und weitere Online-Händler reichen nicht aus, um die Nachfrage nach der PlayStation 5 zu stillen. Mir Kaufland als neuen Händler wird sich das auch nicht so schnell ändern, immerhin fehlt es an Nachschub und nicht an Shops, aber mit Kaufland gesellt sich ein Anbieter dazu, der eure Chancen auf eine PS5 erhöht. (via GamesWirtschaft)

Kaufland verkauft die PS5 ab sofort selbst

Auf dem Online-Marktplatz von Kaufland.de finden wir quasi alles: Gartenmöbel, Klamotten, Spielzeug und auch Konsolen wie die PlayStation 5. Da die aber nach wie vor rar ist, bieten auch dort Drittanbieter die Konsole nur vereinzelnd und für horrende Preise an.

In den letzten Tagen tauchten auf Kaufland aber auch Angebote zum UVP auf, wie das Horizon Forbidden West-Bundle mit einer Laufwerk-PS5 für 579 Euro. Und das ist kein Zufall, denn Kaufland steigt als direkter Verkäufer mit in den Vertrieb der PS5 ein, wie sie GamesWirtschaft gegenüber bestätigten:

Bei der Erweiterung unseres Sortiments orientieren wir uns vor allem an der Kundennachfrage. Diese ist bei der Playstation 5 derzeit sehr hoch. Wir freuen uns daher über eine Kooperation mit Sony und konnten bereits einige PS5-Bundles inklusive des Spiels Horizon: Forbidden West an unsere Kunden zur unverbindlichen Preisempfehlung von 579 Euro verkaufen.

In Zukunft könnt ihr euer Glück damit auch auf Kaufland.de versuchen. Wichtig hierbei: Wenn ihr nicht bei einem Drittanbieter, sondern bei Kaufland als Anbieter kaufen wollt, dann achtet darauf, dass Kaufland wirklich als Verkäufer ausgewiesen ist.

Ein Scherz mit wahrem Kern: In diesem Zusammenhang erscheint der kleine Troll von Kaufland gegenüber Sony, dass die “PS5 ab sofort lieferbar” sei, plötzlich in einem ganz anderen Licht:

26 2 Mehr zum Thema 'PS5 ab sofort lieferbar' - Kaufland trollt PlayStation auf geniale Weise

PS5-Ticker bei GamePro: Wollt ihr euch nicht nur auf Kaufland verlassen, dann schaut regelmäßig in die News auf GamePro und in unserem PS5 kaufen-Ticker vorbei. Dort informieren wir euch über mögliche und sicher anstehende PlayStation 5-Drops sowie alle weiteren Händler.