PS5: Mann aus Utah ersteigert Konsole & erlebt böse Überraschung

Eigentlich dachten wir, dass wir schon alle Tricks gesehen hätten, mit denen Nutzer*innen auf Ebay Profit aus der raren Verfügbarkeit der PlayStation 5 schlagen wollen. Manche Verkäufer*innen bieten ein Foto von Sonys neuster Heimkonsole an und möchten damit einen möglichst hohen Gewinn erzielen. Wiederum andere geben zumindest etwas in den Versand, denn sie versenden den Karton der PlayStation 5.

So kann es für manche Bieter*innen übel enden, wenn sie sich die Beschreibung des Angebots nicht genau durchlesen und sich über den vermeintlichen Kauf der Next-Gen-Konsole freuen. Doch was jetzt einem Mann aus Utah passiert ist, setzt dem ganzen Drama um die PS5 noch einmal die Krone auf.

Versteinerte Mine beim Öffnen des Pakets

In freudiger Erwartung erstand der Mann laut Fox News eine PlayStation 5 für 878 US-Dollar auf Ebay. Hier zahlte der Käufer bereits drauf, denn eigentlich kann die Konsole im Handel für 499 US-Dollar erstanden werden. Wenn sie denn allgemein verfügbar wäre. Doch was er am Ende in seinem Karton fand, hat wohl nicht nur bei ihm für ein versteinertes Gesicht gesorgt.

Was wurde dem Mann aus Utah verschickt? Innerhalb des originalen PS5-Kartons befand sich nicht die heißersehnte Konsole, sondern ein Betonklotz. Durch das Gewicht des Betonklotzes wollte der Anbieter wohl auf Nummer sicher gehen, damit der Betrug nicht frühzeitig durch das zu leichte Gewicht auffällt. Laut der zuständigen Polizei sollte der betroffene Mann bei diesem Fall allerdings keine Probleme haben, sein Geld wieder zurückzuerhalten, denn hier greift der Käufer/Verkäufer-Schutz von Ebay.

Vorsicht ist besser als Nachsicht

Wie kann ich mich vor solchen Fehlkäufen schützen? Die Polizei warnt, keine Käufe bei Anzeigen durchzuführen, die noch keine Bewertungen auf dem Portal vorweisen können. Je mehr Bewertungen ein*e Verkäufer*in hat, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich hierbei nicht um ein*e Betrüger*in handelt.

Zwar möchte Ebay gegen solche Menschen vorgehen und sogar verklagen, indem solche Inserate im Vorfeld entfernt werden, trotzdem solltet ihr bei solchen Angeboten sehr vorsichtig sein. Lest euch die Beschreibung öfters durch und überprüft, was genau im jeweiligen Inserat eigentlich angeboten wird.

Chancen auf eine PS5

Am besten wäre es natürlich, ihr geht erst gar nicht auf die Wucherpreise auf Ebay ein und wartet, bis die PlayStation 5 erneut vorbestellt werden kann. Falls ihr bei der letzten Vorbestellerwelle kein Glück hattet, wird es leider in diesem Jahr vermutlich nichts mehr mit der PS5.

Falls ihr noch Glück bei den Händlern Media Markt und Saturn hattet, eine Konsole ergattern zu können, so solltet ihr in den nächsten Tagen euren Briefkasten im Auge behalten:

Habt ihr schon einmal solch einen dreisten Betrug selbst erlebt?