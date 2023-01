Steht eure PS5 aufrecht? Dann lauft ihr unter Umständen Gefahr, dass sie kaputt geht

Die PS5 ist schon ein ganzes Weilchen auf dem Markt, dementsprechend ist auch Sonys Garantie für viele Nutzer*innen abgelaufen, weshalb sie sich bei Defekten an Reparatur-Shops wenden.

Dabei zeichnet sich mittlerweile ein Muster ab. Ein bestimmter Fehler taucht regelmäßig bei den eingereichten Geräten auf: Das Flüssigmetall, das die Recheneinheit der PlayStation mit dem Kühlsystem verbindet, kann verrutschen und wichtige Komponenten beschädigen. Im Vorfeld muss es dafür aber zu einer unglücklichen Verkettung von besonderen Umständen kommen.

Verwendung von Flüssigmetall ist genial, kann aber auch zu Fehlern führen

Sony ging mit dem Kühlsystem der PS5 einen neuen Weg: Statt herkömmliche Wärmeleitpaste zwischen Prozessor und Kühler aufzutragen, verwendet das Unternehmen Flüssigmetall. Das hat die Vorteile, dass es nicht eintrocknet (wie eben Wärmeleitpaste), und weitaus besser Hitze abführt.

Der Nachteil ist jedoch, dass Flüssigmetall hochgradig leitfähig ist und dadurch Bauteile, die Strom führen, bei Kontakt beeinträchtigen oder gar völlig kurzschließen kann. Das scheint nach Ansicht des PlayStation-Hackers 68Logic bei kaputten PS5s häufig der Fall zu sein (via Wololo.net). 68Logic betreibt seit über zehn Jahren einen Reparatur-Shop für Konsolen in Frankreich.

Damit decken sich seine Erfahrungen mit denen des Youtubers und Reparatur-Dienstleisters TheCod3r, der in einem Stream eine Konsole öffnete, und Flüssigmetall um den Prozessor herum vorfand:

Der Bereich um die APU, also dem Verbund aus Haupt- und Grafikprozessor, ist deshalb so kritisch, da dort Komponenten zur Spannungsregulierung und dafür notwendige Sensoren sitzen. Können die nicht gewohnt arbeiten oder werden beschädigt, verweigert die PS5 den Dienst.

So kommt es zu den Defekten

Im Normalfall sorgen vier verschiedene Barrieren dafür, dass kein Flüssigmetall austreten kann. Zum einen eine Plastikabdeckung, die an der Unterseite luftdicht angeklebt ist, und eine fusselige Stoffschicht. Dort verfängt sich ausgelaufenes Flüssigmetall. Unter der Abdeckung ist zudem eine dünne Folie über die Spannungsregulatoren gespannt.

Kommt es zu großen Krafteinwirkungen, kann sich die Plastikabdeckung aber wohl auch verschieben, wodurch das Flüssigmetall unter die Folie tröpfelt und so für Schaden sorgt. Das kann beim Transport passieren, aber auch im Alltag, solltet ihr eure PS5 beispielsweise beim Staubsaugen umstoßen. Geht ihr mit eurer Konsole sorgfältig um, ist jedoch so gut wie ausgeschlossen, dass Flüssigmetall austritt.

Auch kann ein Konstruktionsfehler vorliegen: Die Verschraubung des Kühlers sowie eine gespannte Metallplatte sorgen eigentlich dafür, dass der Kühlkörper der Konsole an den Prozessor gedrückt wird. Ist der Anpressdruck zu niedrig, entsteht eine Lücke, von der aus das Flüssigmetall austreten kann. Dann sollte es aber auch rasch innerhalb des Garantiezeitraums zu einem Defekt kommen, beziehungsweise eure PS5 von vornherein ziemlich laut aufdrehen.

Bei einem großen Hitzeausstoß an der Rückseite solltet ihr euch aber keine Sorgen machen, dann funktioniert eure PS5 nämlich sogar ziemlich gut – ihr wollt die Wärme außerhalb und nicht innerhalb eurer Konsole haben!

Daher empfehlen die Experten eine horizontale Positionierung

Nahezu alle Konsolen, in denen Flüssigmetall ausgetreten ist, waren senkrecht aufgestellt. Das lässt darauf schließen, dass nach der vorhergehenden Krafteinwirkung das verrutschte Flüssigmetall aufgrund der Schwerkraft in Bereiche gelangen konnte, in die es keinesfalls vordringen sollte.

Legt ihr eure Konsole auf die Seite, kann das nicht passieren, da deutlich weniger Flüssigmetall an einer Stelle austreten kann. Dafür reichen die Gravitationskräfte schlicht nicht aus.

Zusätzlich liefert TheCod3r Sony einen Lösungsansatz: Das Unternehmen könne doch die elektrischen Komponenten um den Prozessor herum mit einer Beschichtung versehen. PC-Bastler*innen, die mit Flüssigmetall hantieren, nutzen dafür gern Nagellack, Silikon oder Flüssiggummi. Damit lassen sich zuverlässig empfindliche Bauteile versiegeln. Tritt das Flüssigmetall jedoch an anderen Stellen aus, kann es weiterhin zu Problemen kommen.

Geht mit eurer PS5 also sachgemäß um und stellt sie so neben den Fernseher, dass sie nicht umgestoßen werden kann. Dann wird eine vertikale Ausrichtung auch keinerlei Probleme verursachen.

Nachschauen, ob eure PS5 einen solchen Fehler aufweist, könnt ihr übrigens nicht, ohne das Gerät zu öffnen. Und davon raten wir dringend ab, denn der Umgang mit Flüssigmetall ist ganz schön kompliziert. Selbst der kleinste Metallspan kann zu einem unumkehrbaren Defekt führen!

Wie habt ihr eure PS5 aufgestellt? Steht oder liegt sie?