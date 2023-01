Sony zur PS5-Verfügbarkeit: 'Wer eine PS5 will, soll 2023 auch eine kaufen können'

Gehört ihr zu den Menschen, die seit zwei Jahren gerne eine PS5 hätten, aber einfach keine ergattern konnten? Dann stehen eure Chancen nicht schlecht, dass sich das Blatt wendet und 2023 euer Jahr wird: Zumindest klingen die neuesten Aussagen seitens Sony danach, als könnte die PlayStation 5-Konsole demnächst einfach aus dem Regal eures Händlers gegriffen werden.

PS5-Verfügbarkeit soll sich 2023 drastisch verbessern

Darum geht's: Die PS5 war bisher eher schlecht als recht erhältlich, auch wenn sich die Verfügbarkeit in den letzten Monaten bereits gebessert hatte. Aber dauerthaft bestückte Regale voller Konsolen gibt es noch immer nicht. Das soll sich 2023 ändern. Dieses Jahr wird womöglich alles anders, wenn Sony Recht behält und auf die Ankündigungen des Konzerns auch Taten folgen.

Sonys Versprechen: Im Rahmen der aktuell stattfindenden CES 2023 (Consumer Electronics Show) hat das PlayStation-Unternehmen eine Pressekonferenz abgehalten. Dabei wurde unter anderem mitgeteilt, dass alle, die eine PS5 haben wollen, in diesem Jahr auch eine kriegen können sollen.

Das klingt natürlich gut, ist aber trotzdem weiterhin mit Vorsicht zu genießen. Immerhin können sich immer unvorhersehbare Ereignisse ereignen. Außerdem hat Sony Mitte 2022 noch etwas ganz anderes gesagt:

Woran lag's? Dass die PS5 so schlecht erhältlich ist, liegt unter anderem an Produktionsschwierigkeiten, die mit der Corona-Pandemie zusammen hängen. Neben Lieferschwierigkeiten spielen aber auch Rohstoff- und Chip-Knappheit eine Rolle.

So viele PS5 wurden bisher verkauft

Sony hat im Rahmen der CES-Pressekonferenz bekannt gegeben, dass seit dem Launch der PS5 über 30 Millionen Exemplare verkauft wurden. Trotz der schlechten Verfügbarkeit soll der Dezember 2022 der bisher erfolgreichste PS5-Verkaufsmonat gewesen sein, wie Jim Ryan erklärt.

Vergleich zur PS4: Da drängt sich ein Vergleich zur Vorgängerkonsole PS4 auf. Die wurde im Herbst 2013 veröffentlicht und hat sich bis Ende 2015 weltweit 35,9 Millionen Mal verkauft. Bei der PS3 waren es übrigens ungefähr 20 Millionen innerhalb desselben Zeitraums (via: Polygon). Das bedeutet, dass die PS5 der PS4 trotz all der Probleme und Lieferschwierigkeiten gar nicht so stark hinterher hinkt, wie viele vielleicht vermutet hatten.

Neuer Controller: Wie Sony ebenfalls bei der CES 2023 angekündigt hat, soll die PS5 in Zukunft außerdem auch einen neuen Controller bekommen. Das "Project Leonardo" ist aktuell noch in Entwicklung und soll sich auf barrierefreies Zocken fokussieren.

Habt ihr schon eine PS5 gekauft, oder wartet ihr noch darauf, dass ihr das ohne allzu große Anstrengungen erledigen könnt?