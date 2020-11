PS5: Mysteriöse Flecken an den Seiten-Teilen sorgen für Verwirrung

Einige PS5-Fans wundern sich über seltsame Flecken auf ihren Konsolen. Diese mysteriösen Verfärbungen treten offenbar auf den Seiten-Flügeln der PlayStation 5 aus und sind relativ dunkel. Oft können sie wohl überhaupt erst gesehen werden, wenn das Licht aus dem richtigen Winkel darauf trifft oder die Flecken aus einer bestimmten Perspektive betrachtet werden. Die PS5-Besitzer*innen rätseln jetzt, was es damit auf sich haben könnte.

Seltsame Flecken auf der PS5 sorgen für Rätselraten bei Fans

So sieht das aus: Manche Leute entdecken auf ihren frisch gekauften PS5-Konsolen seltsame Flecken. Offenbar geht es einigen so, wie die entsprechenden Reaktionen auf die Posts zeigen. Die verdeutlichen auch, dass die meisten Betroffenen zunächst sehr irritiert waren und dachten, sie hätten die Flecken vielleicht selbst verursacht oder es könnte sich um Schmutz handeln.

Schmutz scheint aber nicht der Fall zu sein. Stattdessen wirkt es wohl eher so, als würden die nmyteriösen Verfärbungen mit dem Material zusammenhängen, aus dem die PS5-Plates hergestellt wurden. Beziehungsweise schreiben einige Kommentator*innen, die Flecken könnten durch die Verarbeitung beim Biegen und Krümmen der PS5-Seitenteile entstanden sein.

Das hier sieht beinahe so aus, als hätte es mit einer Art Hitze-Entwicklung zu tun. In den Kommentaren merkt eine Person an, die Verfärbung sähe aus, als habe ein Mensch sein Feuerzeug oder eine Kerzenflamme daran gehalten.

Die meisten Kommentare glauben daran, dass die meist kaum sichtbaren Flecken durch den Herstellungsprozess entstanden sein könnten und keinerlei Grund zur Sorge darstellen. Manche Fans wägen ab und versuchen, Sony dazu zu bewegen, ihnen neue Seitenteile zu schicken.

Wer sich selbst ein schickes Custom-Design für die PlayStation 5 bastelt, dürfte von den Verfärbungen darunter zumindest nichts mehr bemerken. Aber das ist natürlich auch sehr viel Aufwand und ihr solltet dabei ganz besondere Vorsicht walten lassen.

Habt ihr ähnliche Flecken oder Verfärbungen auf der PS5 bemerkt? Was glaubt ihr, woher das kommt oder was es sein könnte?