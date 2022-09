PS5 zeigt neue Farbcollection für alle, die es weniger bunt mögen

Sony hat in einem Blogintrag eine neue Farbcollection für die PS5 vorgestellt und bringt damit einen Klassiker zurück: Falls euch die Galaxy-Collection zu bunt und schwarz oder weiß zu neutral war, könnt ihr eure Konsole bald auch mit der Grey Camouflage-Farbe im Dschungel verstecken... oder im Wohnzimmer, je nachdem.

Ab wann gibt es die neue Collection? Die Farben für den DualSense und die Seitenplatten sind ab 14. Oktober 2022 auf Sonys eigener Shop-Seite verfügbar, den Controller könnt ihr ab 28. Oktober auch bei anderen Händlern erwerben.

Neues Muster: Falls ihr die Camouflage-Farben noch von früher kennt, dürften euch einige kleinere Änderungen aufgefallen sein. Das Design-Team bei Sony hat das Aussehen nämlich für einen zeitgemäßeren Look neu gestaltet und unter anderem die PlayStation-Formen in das Muster integriert.

Noch dazu gibt es neben DualSense und PS5-Seitenplatten diesmal auch das Pulse 3D-Wireless-Headset bald in neuem Look. Bislang gab es das offizielle Headset nur in schwarz und weiß.

Hier könnt ihr euch die neuen Farbcollection einmal in Bewegung anschauen:

Grey Camouflage bald vorbestellbar

Die Grey Camouflage-Collection soll ab Herbst verfügbar sein, für den DualSense Controller und die Seitenplatten gibt es mit dem 14. Oktober auch bereits ein weltweites Releasedatum, das gilt allerdings nur für Bestellungen über Sonys eigene Direct-Seite. Den Controller gibt es ab 28. Oktober dann auch bei anderen teilnehmenden Händlern. Im Dezember soll dann schließlich das Pulse 3D-Headset in Camouflage-Farben auf den Markt kommen. Wollt ihr euch die Farben sichern, könnt ihr die Collection ab dem 15. September vorbestellen.

Bislang war die Farbauswahl bei der PS5 eher beschränkt, zusammen mit der weißen Standardfarbe gab es insgesamt sechs Varianten, in denen ihr eure Konsole gestalten konntet. Immerhin, findige Fans sind auch bereits kreativ geworden und haben die Seitenplatten einfach bunt durcheinander gemixt. Um euch die Entscheidung leichter zu machen, hat Sony sogar einen "Psycho-Test" gebaut, der euch die richtige Controller-Farbe empfiehlt. Wenn es euch ähnlich wie uns geht, dürft ihr aber wohl mit "pink" als Antwort rechnen.

Was sagt ihr zu der neuen Farbcollection?