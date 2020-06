PS5 - Neues Gerücht zu den Launch-Spielen nennt große Namen

Nachdem das kürzlich angekündigte PS5-Event aufgrund der Proteste in den USA verschoben ist, wird weiterhin fleißig über die Inhalte des Events spekuliert: Sony wird Spiele zeigen, aber welche? Wird das komplette Launch-Lineup bekannt gegeben? Oder ähnlich wie bei Microsofts Xbox Series X-Event im Mai "nur" Third-Party-Produktionen?

Diese Fragen kann der Streamer und YouTuber Maximilian Dood zwar nicht beantworten, von ihm kommt aber das neueste Gerücht bezüglich des Launch-Lineups der PS5. Dood ist ein bekannter Name in der Fighting Game Community und hat offenbar auch gute Kontakte zur Industrie. Zumindest behauptet er, dass er daher seine Informationen hat. (via comicbook)

Welche PS5-Spiele sollen zum Start kommen?

Und diese Informationen haben es in sich - natürlich immer vorausgesetzt, dass sie stimmen. Denn Dood nennt eine Liste von Exklusivspielen, die zum Start der Konsole Ende 2020 erscheinen sollen. Und da sind einige große und bekannte Namen dabei.

Bloodborne (Remaster)

Demon's Souls (Remake)

Gran Turismo 7

Horizon Zero Dawn 2

Ratchet and Clank (Reboot)

Resistance (Remaster)

Silent Hill (Reboot)

SOCOM (Reboot)

Woher kommen die Informationen? Laut Dood hat er die Infos zum Launch-Lineup aus der Industrie, ohne dabei näher ins Detail zu gehen. Deshalb noch einmal der deutliche Hinweis: Es handelt sich hier um ein Gerücht!

GamePro-Einschätzung zum Gerücht

So klangvoll die Namen auf der Liste auch sind: Allzu weit lehnt sich Dood mit diesen Spielen nicht aus den Fenster. Denn zu ausnahmslos jedem der genannten Spiele gab es in den letzten Wochen ein Gerücht, dass sie jeweils mit der PS5 in Verbindung brachten. Silent Hill war dabei ebenso vertreten wie Bloodborne, zu dem erst in den vergangenen Tagen die Gerüchte hochkochten.

Soll heißen: Um diese Spiele zu nennen, muss man kein Prophet sein. Es wirkt ein wenig so, als habe sich Dood hier "ins gemachte Nest" gesetzt und alle Gerüchte gesammelt, um sie als fixe PS5-Starttitel zu verkaufen.

Allerdings oder gerade deshalb: Die Liste wirkt alles andere als unrealistisch. Jeder der genannten Titel könnte tatsächlich zum Start der PS5 erscheinen, zumal einige Remaster und Remakes auf der Liste stehen. Und auch die "neuen" Spiele auf der Liste (Horizon Zero Dawn 2 und Gran Turismo 7) sind gute Kandidaten für einen Launch, da beide Studios viel Zeit hatten, an den jeweiligen Titeln zu schrauben.

PS5-Event bringt hoffentlich Licht ins Dunkel

Ihr merkt schon: Es sind wieder mal viele "könnte" und "möglicherweise" drin. Nur Sony selbst kann da für Klarheit sorgen, das PS5-Event wäre da natürlich eine gute Gelegenheit. Ein Ersatztermin für das PS5-Event steht allerdings noch aus, es soll aber schon bald neue Infos geben. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.