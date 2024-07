Neues PS5-Update angekündigt: Bringt clevere DualSense-Funktion - aber nur für ein einziges PS5-Modell

Die PS5 bekommt eine neue Firmware und eine davon ist auf den DualSense zugeschnitten.

Es ist noch keine zwei Tage her, da hat Sony mit Version 9.60 ein neues System-Update veröffentlicht. Jetzt steht schon die nächste Firmware an! Darin enthalten sind drei größere Neuerungen, die sich vorrangig die Peripherie der Konsole vorknöpfen: Unter anderem wird 3D-Audio verbessert, aber auch das Aufladen eurer PlayStation-Controller – sofern ihr denn über die neue PS5 Slim verfügt.

Alle Infos zur nächsten PS5-Firmware

Auf dem offiziellen PlayStation-Blog hat Sony eine Übersicht mit kommenden PS5-Funktionen gepostet. Die werden im Rahmen eines neuen Systemsoftware-Updates zur Verfügung gestellt, zuerst jedoch im Rahmen eines Beta-Programms. In den kommenden Wochen soll die Aktualisierung dan für alle Spieler*innen erscheinen.

Die Neuerungen sind dabei auch nicht ohne und erweitern gleich drei wichtige Features mit zusätzlichen Funktionen. Um diese geht es dabei:

Adaptives Laden der DualSense-Controller

Im Ruhemodus könnt ihr eure DualSense an der PS5 aufladen, sofern ihr den Strom an den USB-Anschlüssen aktiviert lasst. Das ging bisher in zwei Stufen: Entweder waren sie Immer an oder für 3 Stunden.

Nun gesellt sich eine weitere Stufe hinzu, nämlich das adaptive Aufladen. Dann schaltet eure Konsole automatisch die USB-Schnittstellen ab, sobald die Controller aufgeladen sind.

Ihr spart also gleichzeitig Energie im Vergleich zu immer unter Strom stehenden USB-Ports und habt am Ende voll aufgeladene Gamepads.

In den Einstellungen für den Ruhemodus findet ihr das adaptive Aufladen.

Aber Achtung! Die Funktion steht nur auf der PS5 Slim zu Verfügung und dort auch nur mit dem USB-C-Steckplätzen an der Konsole.

Personalisierte 3D-Audio-Profile für Kopfhörer

Tempest 3D-Audio hat Sound auf der PlayStation revolutioniert. Also... zumindest, sofern ihr Kopfhörer oder ein Headset verwendet. Dann kommt ihr in den Genuss von dreidimensionalem Klang und damit einer perfekten Ortbarkeit von Geräuschen.

Bisher konnte die Funktion lediglich über Voreinstellungen individualisiert werden, in denen hohe und tiefe Frequenzen besser gefiltert wurden.

Künftig gesellen sich weitere Tests hinzu, mit denen ihr das Hörvergnügen noch besser an die Beschaffenheit eurer Ohren und sogar eures Kopfes anpassen könnt. Immerhin – und das schreibt auch Sony – unterscheidet sich bei jedem Menschen die Größe und Dichte des Kopfes, die Form der Ohren und eben auch die Frisur.

Hier könnt ihr euch eine Preview der Analysetests anschauen:

Wurdet ihr für die PS5-Beta auserkoren (und das ist bei einer Registrierung keinesfalls sichergestellt), findet ihr den Eintrag für die Klangtests in den Konsoleneinstellungen unter:

Sound

3D-Audio (Kopfhörer)

Kompatibel ist die Funktion mit allen Kopfhörern und PS5-Headsets, die ihr per Klinke am DualSense oder USB-Dongle an der Konsole selbst angeschlossen habt.

Remote Play für einzelne Profile sperren oder aktivieren

Zu guter Letzt gibt es noch eine zusätzliche Funktion für das Spiele-Streaming via Remote Play. Darüber könnt ihr festlegen, welche Profile Zugriff auf das Streaming haben sollen. Das ist vor allem dann praktisch, wenn einige Nutzer*innen nur gelegentlich an der Konsole zocken und ihr euch vor ungewünschten Remote Play-Anmeldungen durch diese Personen schützen wollt.

Mit der neuen Remote Play-Funktion, könnt ihr den Zugriff auf das Streaming-Feature verwalten.

Diese Funktion findet ihr in den Systemeinstellungen unter: