Großes PS5-Update 8.0 ist erschienen: Bringt geniale Koop-Funktion in allen Spielen, Dolby Atmos für Heimkino-Fans und vieles mehr

Mit der Systemsoftware geht es raus auf die 8.00 – und zwar mit zahlreichen Neuerungen.

Seit 31. Juni war die Firmware 8.0 für Beta-Insider erhältlich, nun könnt ihr alle sie herunterladen. Und das lohnt sich dieses Mal so richtig, denn die neue Systemsoftware für die PS5 bessert an vielen Stellen nach und bringt eine clevere Zugänglichkeitsoption, eine Audio-Neuerung für Heimkino-Besitzer*innen und zahlreiche Social-Features.

Mit einer Download-Größe von nur 1.175 Gigabyte ist das neue Firmware-Update, das die Versionsnummer 23.02-08.00.00 trägt, vergleichsweise klein.

Der Inhalt weiß jedoch absolut zu überzeugen. Enthalten sind folgende Funktionen:

Mit zwei Controllern gleichzeitig ein Spiel steuern

Sony zieht bei diesem Aspekt gegenüber der Konkurrenz nach, denn auf der Xbox gibt es den sogenannten "Co-Pilot" schon länger. Auch auf der PS5 handelt sich dabei um die Möglichkeit, einen Hilfs-Controller anzuschließen, mit dem ihre Freunde oder Kinder beim Spielen unterstützen könnt.

Aus zwei Controllern wird dabei sozusagen einer, den ihr unabhängig voneinander bedienen könnt.

Es ist dabei auch egal, ob es sich um einen DualSense-, DualSense Edge- oder Drittanbieter-Gamepad handelt, die Funktion ist mit allen Controllern kompatibel.

Hier findet ihr die Option:

Einstellungen

Barrierefreiheit

Controller

Einen zweiten Controller als Hilfscontroller verwenden

Hilfscontroller verwenden

Dolby Atmos auf der PS5

Ursprünglich hat Sony dem 3D-Heimkino-Format Dolby Atmos eine Absage erteilt, lediglich der Blu-Ray-Player konnte den Sound-Standard durchschleifen.

Im Zuge der Firmware 8.0 können von nun an tatsächlich aber auch Spiele Dolby Atmos ausgeben.

Zumindest, sofern sie die PS5-Audio-Technik Tempest verwenden. Die kommt zumeist bei Sony-Exclusives wie Returnal oder The Last of Us Part 1 zum Einsatz, einige Third-Party-Titel wie Resident Evil Village oder Crash Bandicoot 4 nutzen Tempest 3D Audio aber ebenfalls.

Ärgerlich: Im Gegensatz zu DualSense-Funktionen wie dem haptischen Feedback oder den adaptiven Triggern sowie Spielen mit PSVR 2-Support fehlt im PlayStation Store eine Markierung, um Tempest-kompatible Spiele kenntlich zu machen.

Entertainment-Apps können zukünftig übrigens auch Dolby Atmos ausgeben, dafür ist jedoch erst ein Update des jeweiligen Service nötig.

Mehr zum neuen Sound-Standard auf der PS5 erfahrt ihr hier:

Hier könnt ihr die Audio-Funktion aktivieren:

Einstellungen

Ton

Audioausgabe

Audioformat (Priorität)

Dolby Atmos

Maximale Größe der PS5-Speichererweiterung steigt auf 8 Terabyte

Bislang konntet ihr höchstens eine M.2-SSD mit 4 TB Seicher in der PS5 verbauen, nun sind aber bis zu 8 Terabyte möglich.

Wie ihr die Speicherweiterung einsetzt, haben wir hier zusammengefasst:

PS5 SSD einbauen: So erweitert ihr euren Speicher von David Molke

Ihr könnt den grellen PIEP!-Ton beim Start eurer PS5 ab sofort leiser ganz aus stellen

Seit der PlayStation 3 hat sich ein heller Signalton in euer Gehör fräsen wollen, der zwar Wiedererkennungswert besitzt, aber auch tierisch nerven kann.

Zum Beispiel, wenn eure bessere Hälfte gerade in den wohlverdienten Schlaf finden möchte. Oder ihr eben erst euer Baby zu Bett gebracht habt.

Mit Firmware 8.0 ist es möglich die Lautstärke des Tons zu verändern, damit das laute Pfeifen nicht mehr ungehalten durch eure Wohnung schallt. Dafür geht ihr auf:

Einstellungen

System

Piepton

Mehr zur akustischen Erleichterung findet ihr hier:

Heimlich PS5 spielen: Mit dem neuen Beta-Update könnt ihr die Konsole ganz ohne nervigen Signalton starten von Eleen Reinke

Neben den von uns genauer vorgestellten Neuerungen gibt es im 8.0-Update noch folgende Anpassungen: