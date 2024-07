Neues PS5-Update 9.60 ist erschienen und es bringt einzigartige Multiplayer-Funktion, die es bislang auf noch keiner Konsole gab

Eine neue Firmware-Aktualisierung für die PS5 ist draußen!

Etwas überraschend hat Sony ein neues Firmware-Update für die PS5 veröffentlicht. Enthalten ist eine schon länger angekündigte Funktion, mit der ihr in vielen Messengern und auf deutlich mehr Plattformen Multiplayer-Einladungen verschicken könnt. Mehrspieler-Sessions werden also weitaus flexibler!

Die wichtigsten Informationen zu Firmware 9.60

vollständige Versionsnummer: 24.05-09.60.00.04-00.00.00.0.1

24.05-09.60.00.04-00.00.00.0.1 Download-Größe: 1,2 Gigabyte

Der kleine Download für Version 9.60 ist schnell erledigt und bringt hauptsächlich ein Kern-Feature, das Sony schon vor einigen Monaten angekündigt hat: Künftig wird es möglich sein, Links zu generieren, die zu Multiplayer-Sitzungen führen. Ihr könnt sie per PC oder Smartphone teilen, wobei es am Handy am praktischsten funktioniert.

Dort könnt ihr einfach einen QR-Code scannen und den darin enthaltenen Link in Discord, Whatsapp und Co. hineinkopieren.

Diese Einladungs-Links könnt ihr mit allen Spieler*innen auf allen Plattformen teilen.

Ihr findet die Funktion Link teilen in der Karte der laufenden Spielesitzungen. Voraussetzung für die Einladungen ist, dass die Spiele-Lobby für alle Spieler*innen geöffnet ist.

Und falls ihr sie noch nicht seht: Ausgerollt wird die Funktion bis 24. Juli für alle PlayStation-Fans.

Weitere Neuerungen von Version 9.60

Neben den Multiplayer-Einladungen, die es so auf keiner anderen Konsolenplattform gibt, haben es noch ein paar weitere Anpassungen in die Patch Notes des neuen Firmware-Updates geschafft:

Ihr könnt künftig die Aktionskarte für Spielhilfen öffnen, indem ihr den Sprachbefehl Spielhilfe zeigen nutzt. Die Beta für Sprachbefehle steht derzeit allerdings ausschließlich auf Englisch für Spieler*innen mit PSN-Konten in den USA und dem Vereinigten Königreich zur Verfügung.

öffnen, indem ihr den Sprachbefehl Spielhilfe zeigen nutzt. Die Beta für Sprachbefehle steht derzeit allerdings ausschließlich auf Englisch für Spieler*innen mit PSN-Konten in den USA und dem Vereinigten Königreich zur Verfügung. Die Leistung und Stabilität der Systemsoftware wurde verbessert.

Einige DualSense Wireless-Controller wurden aktualisiert, um die Stabilität zu verbessern.

Anzeigetexten wurden für eine bessere Benutzerfreundlichkeit verbessert.

Ihr solltet das Update automatisch erhalten, sofern ihr die entsprechende Funktion aktiviert habt. Das geht ganz einfach in den Systemeinstellungen der PS5 unter:

System

Systemsoftware

Update und Einstellungen der Systemsoftware

Update-Dateien automatisch herunterladen / Update-Dateien automatisch installieren

In dem Untermenü findet ihr aber auch einen Eintrag, um die Firmware-Aktualisierung manuell anzuschieben. Alternativ könnt ihr aber auch einfach ein Multiplayer-Spiel starten, etwa CoD Warzone, Fortnite oder EA Sports FC.

Dann ladet ihr immer die aktuellste Systemsoftware herunter, damit sichergestellt ist, dass sich keine Cheater auf den Online-Servern herumtreiben können. In den aktuellen Firmware-Versionen werden nämlich Sicherheitslücken geschlossen, um mögliche Manipulationen zu verhindern.

Was plant Sony für Version 10.0?

Mit den Einladungs-Links können wir nun die letzte Neuerung abhaken, die Sony aktuell angekündigt hatte, weitere sind bisher nicht bekannt. Dabei steht mit Version 10.0 eine zumindest tragkräftige Zahl an, bei der größere Anpassungen erwartet werden könnten.

Vielleicht gilt die aber auch der PS5 Pro, die laut Insidern noch in diesem Jahr erscheinen könnte:

Es würde zumindest passen, wenn die erste PS5 Pro-Systemsoftware dann auch die 10.0 als wichtigen Meilenstein erhält. Sony hat sich zu der leistungsfähigeren Konsole bislang nicht geäußert, sollte sie aber noch 2024 erscheinen, dann werden wir schon in den kommenden Monaten von ihr hören.

Findet ihr die Option, Multiplayer-Links per Handy und Co. zu verschicken, eigentlich gut? Werdet ihr sie nutzen?