Alle wollen PS5-News, aber Sony kündigt lieber PS4-Bundles an

Angehende PlayStation 5-Fans haben es nicht leicht. Da warten sie schon eine gefühlte Ewigkeit auf die Next Gen-PlayStation, nur um dann noch ein bisschen länger warten zu müssen. Mittlerweile steht zwar fest, wie die Konsole aussieht, dass es zwei Versionen gibt und der DualSense richtig toll werden soll, aber die wichtigen Fragen bleiben unbeantwortet. Wie zum Beispiel die nach dem Launch-Termin, dem Preis und dem Start der Vorbestellungen. Aber dafür gibt es jetzt, äh, Moment ... (*checkt Notizen*) ... neue PlayStation 4-Bundles!?

Sony kündigt kurz vor dem PS5-Launch neue PlayStation-Bundles an

Aber leider mit der PS4: Die Zahl der Menschen, die sich jetzt noch ganz dringend eine limitierte PS4 kaufen wollen, dürfte verschwindend gering ausfallen. Alle Hardcore-Fans, die sich wirklich gar nicht mehr zusammenreißen konnten, dürften wohl schon bei der sehr hübschen The Last of Us 2-PS4 Pro schwach geworden sein.

Stattdessen warten die meisten PlayStation-Fans wohl eher auf das neue Sony-Flagschiff in Form der PlayStation 5, die irgendwann zur Feiertagssaison am Ende des Jahres erscheinen soll. Der Next Gen-Launch steht kurz bevor und nachdem Microsoft nun schon den Termin sowie den Preis von beiden neuen Xbox Series X/S-Konsolen enthüllt hat, kommt Sony langsam in Zugzwang.

Interessant für Fußballfans: Wer vielleicht doch noch eine PS4 haben möchte und gerne FIFA 21 spielen will, der könnte sich über die Ankündigung freuen. Denn für das Spiel gibt es gleich mehrere Bundles, wie Sony jetzt bestätigt hat. Und falls ihr euch doch noch für eine PS5 entscheiden solltet, könnt ihr gleich kostenlos umsteigen:

Im Folgenden stellen wir euch alle PS4-Bundles mit FIFA 21 vor:

PS4 Pro 1TB: EA Sports FIFA 21-Bundle

"Enthält eine 1TB PlayStation 4 Pro Konsole, einen DUALSHOCK 4 Wireless-Controller, eine physische Kopie von FIFA 21, ein FUT 21 Gutschein und einen Gutschein, um PS Plus 14 Tage kostenlos zu testen."

PS4 500GB: EA Sports FIFA 21-Bundle

Auf der PlayStation-Webseite steht zwar, es handele sich hierbei um eine PS4 Pro, aber das scheint ein Fehler zu sein. Auch das Bild der Verpackung zeigt eine normale PS4.

"Enthält eine 500GB PlayStation 4 Pro [sic] Konsole, einen DUALSHOCK 4 Wireless-Controller, eine physische Kopie von FIFA 21, ein FUT 21 Gutschein und einen Gutschein, um PS Plus 14 Tage kostenlos zu testen."

Ein DUALSHOCK 4 Wireless-Controller + FIFA 21

Wer noch einen zweiten Controller braucht, kommt mit diesem DualShock 4-Bundle wohl ganz auf seine oder ihre Kosten "– inklusive einem Code für FIFA 21. Dazu gibt es einen FUT 21 Gutschein und ein Gutschein, um PS Plus 14 Tage kostenlos zu testen."

Na, werdet ihr schon schwach und habt bereits eins der drei Bundles bestellt? Oder wartet ihr schweren Herzens doch lieber auf die Next Gen-PlayStation?