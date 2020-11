PS5: Was steckt im Ordner "Andere" und wie gebt ihr den Speicherplatz frei?

Wer sich eine PS5 kauft, der kann von den 825 GB an SSD-Speicherplatz nur 667 GB nutzen. Der Rest wird für Systemdateien benötigt. Doch selbst von denen 667 GB zwackt sich das die PS5 noch etwas ab, was ihr am Ordner "Andere" sehen könnt.

Was ist das für ein Verzeichnis? Der Ordner taucht etwa dann auf, wenn ihr eure PS4-Spiele auf die PS5 übertragt. Je nachdem, wie viele Titel das sind, kann der Ordner ziemlich groß werden. Das sollte euch aber nicht weiter beunruhigen, denn sobald der Transfer beendet ist, wird der Speicher wieder freigegeben. Es handelt sich also um einen Ordner zur Speicherung von temporären Dateien.

Keine Angst vor dem Ordner "Andere"

Es handelt sich um völlig normale Vorgänge: Solltet ihr ein Verzeichnis "Andere" in eurer Speicherverwaltung der PS5 sehen, dann solltet ihr zunächst mal überprüfen, ob gerade irgendwelche PS4-Daten auf die Next-Gen-Konsole übertragen werden. Wartet diese Übertragung ab. Wird der Ordner dann noch immer mit einer Größe von mehreren GB angezeigt, dann könnte dies noch an folgenden Dingen liegen:

Der Order füllt sich zudem, wenn ihr ein Update für ein Spiel herunterladet.

Ebenso führt die Installation eines Spiels von einer Disc dazu, dass sich im Ordner "Andere" der Speicher füllt.

Im Grunde dient der Ordner als Zwischenspeicher für jede Art der Datenübertragung



Der Ordner "Andere" ist nur dann leer, wenn gerade keinerlei Daten übertragen werden, also auch keine Downloads laufen und keine Spiele oder Patches installiert werden. Es ist völlig normal, dass sich dieses Verzeichnis bei entsprechenden Aktivitäten füllt.

Haltet ihr den Speicher der PS5 für zu gering bemessen? Wie werdet ihr vorgehen, um Platz zu sparen?