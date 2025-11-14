  • Anzeige

PS5 Pro Controller im Angebot: Dieses Gamepad macht vieles besser als der DualSense Edge und ist jetzt 120€ günstiger!

Bei Amazon könnt ihr euch jetzt einen der besten PS5 Pro Controller im Angebot schnappen, den DualSense Edge-Konkurrenten bekommt ihr dort stolze 120€ günstiger!

GamePro Deals
14.11.2025 | 13:04 Uhr


zum Shop

Wenn euch der DualSense nicht gut genug ist, könnt ihr euch jetzt bei Amazon einen PS5 Pro Controller 120€ günstiger schnappen. Wenn euch der DualSense nicht gut genug ist, könnt ihr euch jetzt bei Amazon einen PS5 Pro Controller 120€ günstiger schnappen.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade einen der besten Konkurrenten des Sony DualSense Edge im Angebot schnappen. Den PS5 Pro Controller von Razer, der einige nützliche Extra-Features bietet, bekommt ihr dort jetzt 120€ günstiger im Vergleich zum UVP. Laut Vergleichsplattformen findet ihr aktuell nirgendwo einen besseren Preis. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

PS5 Pro Controller jetzt 120€ günstiger abstauben!

Übrigens bekommt ihr auch den DualSense Edge bei Amazon gerade etwas günstiger. Außerdem gibt es noch ein paar weitere PS5 Pro Controller, die einen Blick wert sind, falls das Gamepad aus dem Angebot nicht das Richtige für euch ist:

Für Bestleistungen beim Spielen: Das bietet der PS5 Pro Controller

Die präzisen mecha-taktilen Tasten des PS5 Pro Controllers von Razer sind ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Die präzisen mecha-taktilen Tasten des PS5 Pro Controllers von Razer sind ein nicht zu unterschätzender Vorteil.

Der Razer Wolverine V2 Pro rechtfertigt seinen hohen Preis dadurch, dass er in mancherlei Hinsicht selbst den DualSense Edge deutlich übertrifft. Sein wohl wichtigstes Feature sind die sogenannten mecha-taktilen Tasten. Diese funktionieren ähnlich wie eine mechanische Tastatur und liefern euch mit einem Klickgeräusch und spürbarem Widerstand eindeutiges Feedback dafür, wann eine Taste ausgelöst wird, wodurch sie sich präziser anfühlen.

PS5 Pro Controller jetzt im Amazon-Angebot sichern!

Einer der größten Vorteile des PS5-Controllers von Razer gegenüber dem DualSense Edge ist zudem die Akkulaufzeit. Zwar zeichnet sich der Wolverine V2 Pro in dieser Beziehung mit rund 12 Stunden nicht einmal besonders aus, aber er bietet eben doch sehr viel mehr als das Sony-Gamepad, das oft schon nach knapp 6 Stunden schlapp macht, wenn ihr all seine Features nutzt.

Auf der Rückseite und neben den Schultertasten des Razer Wolverine V2 Pro findet ihr insgesamt sechs zusätzliche Tasten. Auf der Rückseite und neben den Schultertasten des Razer Wolverine V2 Pro findet ihr insgesamt sechs zusätzliche Tasten.

Ansonsten bekommt ihr beim Razer Wolverine V2 Pro alles, was man von einem richtigen Pro Controller für PS5 erwarten kann. Ihr findet vier programmierbare Extra-Tasten in Paddle-Form auf der Rückseite und sogar noch zwei weitere Extra-Tasten neben den Schultertasten. Außerdem gibt es auf der Rückseite Schieberegler für die Trigger Stops, durch die ihr die Wege der Trigger verkürzen und so etwa in Shootern schneller feuern könnt.

Razer Wolverine V2 Pro im Test: Ich habe mich in den Controller verliebt, obwohl er teurer ist als der DualSense Edge
von Chris Werian
Razer Wolverine V2 Pro im Test: Ich habe mich in den Controller verliebt, obwohl er teurer ist als der DualSense Edge

Nachteile gegenüber dem DualSense Edge hat der Razer Wolverine allerdings auch. So fehlen ihm das haptische Feedback und die adaptiven Trigger, die es nur bei Sony-Controller gibt und die für mehr Immersion sorgen. Der Razer Wolverine V2 Pro ist eben kein Controller, der auf ein möglichst atmosphärisches Spielerlebnis angelegt ist, sondern eher einer, der euch die bestmögliche Leistung in Spielen ermöglichen soll. In dieser Hinsicht ist er der Sony-Konkurrenz überlegen.

Razer Wolverine V2 Pro PS5-Controller im Amazon-Angebot schnappen!
Weitere aktuelle Angebote:
Auf dieses Switch 2-Spiel mussten Fans über 20 Jahre warten: Spielt den neuen Exklusivhit am Wochenende kostenlos!
Anzeige
65 Zoll OLED-TV im Amazon-Angebot: Den besten 4K-Fernseher 2025 gibt's jetzt schon 60% günstiger als zum Release!
von GamePro Deals
Ab sofort überall erhältlich – Anno 117: Kommen, sehen und siegen mit unserem 200 Seiten dicken Sonderheft
von Markus Schwerdtel
Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
Angebote
alle anzeigen
zum Shop
Zum Thema

vor 32 Minuten

PS5 Pro Controller im Angebot: Dieses Gamepad macht vieles besser als der DualSense Edge und ist jetzt 120€ günstiger!

vor einer Stunde

Auf dieses Switch 2-Spiel mussten Fans über 20 Jahre warten: Spielt den neuen Exklusivhit am Wochenende kostenlos!

vor 4 Stunden

65 Zoll OLED-TV im Amazon-Angebot: Den besten 4K-Fernseher 2025 gibt's jetzt schon 60% günstiger als zum Release!

vor 5 Stunden

Ab sofort überall erhältlich – Anno 117: Kommen, sehen und siegen mit unserem 200 Seiten dicken Sonderheft

vor 20 Stunden

Switch 2 für 359€ im Angebot: Schnappt euch die Konsole jetzt für kurze Zeit zum absoluten Spitzenpreis!
mehr anzeigen