PS5 Pro Controller im Angebot: Dieses Gamepad macht vieles besser als der DualSense Edge und ist jetzt 120€ günstiger!

Wenn euch der DualSense nicht gut genug ist, könnt ihr euch jetzt bei Amazon einen PS5 Pro Controller 120€ günstiger schnappen.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade einen der besten Konkurrenten des Sony DualSense Edge im Angebot schnappen. Den PS5 Pro Controller von Razer, der einige nützliche Extra-Features bietet, bekommt ihr dort jetzt 120€ günstiger im Vergleich zum UVP. Laut Vergleichsplattformen findet ihr aktuell nirgendwo einen besseren Preis. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Übrigens bekommt ihr auch den DualSense Edge bei Amazon gerade etwas günstiger. Außerdem gibt es noch ein paar weitere PS5 Pro Controller, die einen Blick wert sind, falls das Gamepad aus dem Angebot nicht das Richtige für euch ist:

Für Bestleistungen beim Spielen: Das bietet der PS5 Pro Controller

Die präzisen mecha-taktilen Tasten des PS5 Pro Controllers von Razer sind ein nicht zu unterschätzender Vorteil.

Der Razer Wolverine V2 Pro rechtfertigt seinen hohen Preis dadurch, dass er in mancherlei Hinsicht selbst den DualSense Edge deutlich übertrifft. Sein wohl wichtigstes Feature sind die sogenannten mecha-taktilen Tasten. Diese funktionieren ähnlich wie eine mechanische Tastatur und liefern euch mit einem Klickgeräusch und spürbarem Widerstand eindeutiges Feedback dafür, wann eine Taste ausgelöst wird, wodurch sie sich präziser anfühlen.

Einer der größten Vorteile des PS5-Controllers von Razer gegenüber dem DualSense Edge ist zudem die Akkulaufzeit. Zwar zeichnet sich der Wolverine V2 Pro in dieser Beziehung mit rund 12 Stunden nicht einmal besonders aus, aber er bietet eben doch sehr viel mehr als das Sony-Gamepad, das oft schon nach knapp 6 Stunden schlapp macht, wenn ihr all seine Features nutzt.

Auf der Rückseite und neben den Schultertasten des Razer Wolverine V2 Pro findet ihr insgesamt sechs zusätzliche Tasten.

Ansonsten bekommt ihr beim Razer Wolverine V2 Pro alles, was man von einem richtigen Pro Controller für PS5 erwarten kann. Ihr findet vier programmierbare Extra-Tasten in Paddle-Form auf der Rückseite und sogar noch zwei weitere Extra-Tasten neben den Schultertasten. Außerdem gibt es auf der Rückseite Schieberegler für die Trigger Stops, durch die ihr die Wege der Trigger verkürzen und so etwa in Shootern schneller feuern könnt.

Nachteile gegenüber dem DualSense Edge hat der Razer Wolverine allerdings auch. So fehlen ihm das haptische Feedback und die adaptiven Trigger, die es nur bei Sony-Controller gibt und die für mehr Immersion sorgen. Der Razer Wolverine V2 Pro ist eben kein Controller, der auf ein möglichst atmosphärisches Spielerlebnis angelegt ist, sondern eher einer, der euch die bestmögliche Leistung in Spielen ermöglichen soll. In dieser Hinsicht ist er der Sony-Konkurrenz überlegen.