Die PS5 Pro ist so gut erhältlich, dass Scalper auf ihren Konsolen sitzen bleiben und sie billiger anbieten

PS5 Pro-Fans können sich freuen: Scalper haben dieses Mal keine Chance.

Wer sich eine PS5 Pro kaufen will, hat Glück: Die Konsole kann einfach so ohne Probleme bestellt oder im Laden geholt werden. Keine Spur von den Liefer-Engpässen, wie sie zum Launch der PS5 für viel Ärger gesorgt hatten.



Damals konnten Scalper ordentlich Geld verdienen, indem sie ihre Geräte zu horrenden Preisen weiterverkauft haben. Das haben einige jetzt wieder versucht, allerdings ohne Erfolg. Sie müssen ihre Konsolen jetzt offenbar deutlich unter Wert anbieten.

PS5 Pro macht Scalpern keine Freude: Die Konsole ist zu gut erhältlich

Darum geht's: Die PS5 kam zu einer Zeit auf den Markt, als es durch Corona-Krise und Ressourcen-Knappheit zu massiven Lieferschwierigkeiten kam. Es gab hohe Nachfrage, aber zu wenig Konsolen. Bei der PS5 Pro sieht das zum Glück ganz anders aus. Ihr solltet eigentlich überhaupt keine Probleme haben, an das Gerät heranzukommen.

Scalper haben Pech: Wer aber im Voraus darauf spekuliert hatte, dass sich das Szenario vom PS5-Launch wiederholt, guckt jetzt in die sprichwörtliche Röhre. Einige Scalper haben sich offenbar mehrere PS5 Pro-Geräte gekauft und werden sie jetzt nicht wie erhofft zu teureren Preisen los. Im Gegenteil: Es gibt so viele Konsolen, dass sie sie zum Teil für deutlich unter dem Original-Preis anbieten.

Das berichten nicht nur VGC aus Großbritannien und Otaku Research Institute aus Japan, sondern das zeigt auch ein Blick auf Ebay und Co. in Deutschland. Auf den Wiederverkauf-Plattformen finden sich überraschend viele PS5 Pro-Konsolen, die unter dem normalen Laden-Verkaufspreis von 799 Euro liegen. Mit etwas Glück könnt ihr eine PS5 Pro schon für 750 Euro schießen.

Die PS5-Disklaufwerke sind allerdings Mangelware und werden jetzt viel teurer angeboten

Normalerweise soll ein PS5- beziehungsweise PS5 Pro-Laufwerk 120 Euro kosten. Zu diesem Preis bekommt ihr das begehrte Teil aber schon geraume Zeit nicht mehr. Wer jetzt wirklich noch eins haben will, kann es bei Scalpern für mittlerweile über 200 Euro ergattern. Wir würden euch aber natürlich eher davon abraten, solche Praktiken zu unterstützen.

Noch viel schlimmer sieht es bei der Anniversary Edition aus. Wer die PS5 Pro in der Special Edition zum 30-jährigen PlayStation-Jubiläum im coolen PS1-Look haben will, muss extrem tief in die Tasche greifen. Die auf 12.300 Stück limitierte Konsole gibt es mittlerweile ebenfalls nur noch bei Scalpern, und die wollen horrende Summen. Das fängt bei ungefähr 3.000 Euro an und das teuerste, völlig wahnwitzige Angebot liegt bei 49.494 Euro.

Wie viel Geld habt ihr für eure PS5 Pro bezahlt und was wärt ihr bereit, für das Laufwerk und die Jubiläums-Edition zu zahlen?