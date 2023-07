PS5 Pro: Neuer Leak nennt Codenamen der Konsole und technische Verbesserungen

Entwickelt Sony eine PS5 Pro? Laut eines aktuellen Leaks lautet die Antwort "Ja".

Eine PlayStation 5 Pro ist aktuell unter dem Codenamen "Project Trinity" in Entwicklung. Das berichtet zumindest die Seite keytogaming.com und beruft sich dabei auf eigene Quellen. Der neueste Leak zum möglichen PS5-Upgrade-Modell nennt aber noch weitere Details.

Unter anderem soll das Gerät seit Anfang 2022 in Entwicklung sein, die Devkits im November 2023 an viele große Entwicklungsstudios ausgeliefert werden. Besonders interessant: Auch zu den technischen Verbesserungen hat der Artikel ein paar Infos parat und nennt konkret "30 WGP und 18000mts Memory".

Der technische Unterbau soll dann dafür sorgen, dass die PS5 Pro "konstantere und bessere Bildraten in 4K" liefern kann, außerdem soll es einen Performance-Modus für 8K-Inhalte sowie verbessertes Ray Tracing geben.

Der Release der PS5 Pro? Laut den Quellen von keytogaming wird der November 2024 anvisiert.

Wie realistisch ist dieses aktuelle Gerücht zur PS5 Pro?

Spekulationen um eine PS5 Pro gibt es schon lange, vor ein paar Monaten ploppten beispielsweise Gerüchte über einen möglichen Release im Jahr 2024 auf. Der aktuelle Leak würde diesbezüglich also passen, auch der "Project Trinity"-Name wäre konsistent. Denn bereits bei der PS4 Pro ("Neo") und PSVR ("Morpheus") nutzte Sony Codenamen aus dem Matrix-Universum.

Auch andere Details rund um den Leak lassen aufhorchen. So antwortete beispielsweise Tom Henderson auf Tweets zum Leak und bestätigte sie damit indirekt. Branchen-Insider Henderson lieferte bereits in der Vergangenheit Informationen zu PlayStation-Produkten noch vor deren offizieller Ankündigung. Dazu zählten unter anderem der DualSense Edge oder Project Q.

Das bedeutet aber natürlich nicht automatisch, dass ihr den Leak für bare Münze neben solltet. Im Gegenteil, es handelt sich um ein unbestätigtes Gerücht, zu dem Sony noch kein Statement abgegeben hat. Und das wird vermutlich vorerst auch so bleiben.

Erst die Slim, dann die Pro?

Die PS5 Pro ist nicht das einzige PS5-Modell, zu der es aktuell in derGerüchteküche brodelt. Denn angeblich steht bereits im August der Reveal einer PS5 Slim, also eines deutlich kleineren und kompakteren Modells der Sony-Konsole, an.

Die Slim soll noch in diesem Jahr erscheinen und zum Preis der aktuellen Digital Edition angeboten werden. Was die Vorteile einer solchen Konsole wären und was für eine Revision mit abnehmbaren Laufwerk spricht, erklärt Kollege Chris im oben verlinkten Artikel.

Was glaubt ihr: Sehen wir im nächsten Jahr eine PS5 Pro?