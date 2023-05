Eine mögliche PS5 Pro wurde offiziell noch gar nicht angekündigt, wirkt aber wahrscheinlich.

Sony arbeitet angeblich mit großer Sicherheit an einer besseren, leistungsstärkeren PS5. Die Gerüchte rund um eine PS5 Pro halten sich hartnäckig. Jetzt gibt es einen weiteren Insider und bekannten Leaker, der in genau dasselbe Horn stößt. Laut Tom Henderson kommt die PS5 Por zu 100 Prozent und es dauere auch nicht mehr lange, bis die ersten DevKits an Entwicklerstudios verteilt würden.

PS5 Pro zu "100 %" in Entwicklung, sagt Tom Henderson

Darum geht's: Wie bereits bei der PS4 könnte auch die PS5 eine aufgemotzte, leistungsfähigere Version bekommen. Die würde womöglich PS5 Pro heißen, könnte noch mehr Power haben und eventuell auch kleiner sein, aber mehr kosten. Entsprechende Gerüchte gibt es seit einer gefühlten Ewigkeit.

Jetzt angeblich "100 %" sicher: Nachdem bereits diverse Insider beteuern, dass eine PS5 Pro kommt und unterschiedlichste Zeitpunkte genannt haben, gibt es jetzt auch eine Aussage von Journalist, Insider und Leaker Tom Henderson dazu:

"Obwohl die PlayStation 5 Pro zu jeder Zeit wieder eingestellt werden könnte, kann Insider Gaming mit hundertprozentigem Grad an Sicherheit berichten, dass sich die PlayStation 5 Pro aktuell in Entwicklung befindet." (via: Insider Gaming)

DevKits kommen wohl auch bald: In demselben Artikel wird weiter berichtet, dass die ersten DevKit-Prototypen "innerhalb der nächsten paar Monate" an First party-Studios ausgeliefert werden sollen. Third Party-Studios, die nicht zu Sony gehören, sollten sie aber ebenfalls bis zum Ende dieses Jahres erhalten.

Das steht in direktem Kontrast dazu, dass die ersten PS5 Pro-DevKits laut einem Leak aus dem Oktober 2022 schon längst im Umlauf sein sollen. Wir halten Tom Henderson allerdings für die verlässlichere Quelle. Hier findet ihr noch mehr rund um die mögliche neue Konsole:

Wie wahrscheinlich ist das? Ziemlich. Immerhin gab es auch eine PS4 Pro und wir erleben eine immer stärkere Abkehr des klassischen Konsolen-Generationen-Zyklus'. Wie bei Smartphones erscheinen immer häufiger leicht unterschiedliche Versionen derselben Geräte wie Xbox One X/S, Xbox Series S/X, Nintendo Switch OLED oder eben eine PS4 Pro.

Andererseits behaupten diverse Insider auch schon seit Jahren, dass irgendwann bald und bestimmt demnächst auch eine neue Nintendo Switch, Switch 2 oder Switch Pro erscheint. Bisher hat sich allerdings keines dieser Gerüchte bewahrheitet, wenn wir von der Switch OLED einmal absehen, die nicht leistungsfähiger als die normale Switch ist.

Wie denkt ihr darüber, welchen Release-Zeitraum für eine PS5 Pro haltet ihr für wahrscheinlich?