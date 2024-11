PS5 Pro-Setup: Eure neue Konsole richtig aufstellen und einrichten - die ersten Schritte

Wir erklären euch die ersten Schritte mit eurer neuen PS5 Pro.

Wenn ihr euch eine PS5 Pro gekauft habt und nun sicherstellen wollt, dass ihr beim Aufstellen und bei der Einrichtung der neuen Konsole alles richtig macht, dann seid ihr hier genau richtig. Denn obwohl Sony sehr gut durch den Setup-Prozess führt, kann ja dennoch die ein oder andere Frage aufkommen. Daher führen wir euch in wenigen Schritten vom Aufstellen der Konsole bis hin zur Einrichtung am Bildschirm.

Schritt 1: Aufstellen der PS5 Pro

Die PS5 Pro könnt ihr sowohl horizontal aus auch vertikal platzieren.

Ganz wichtig! Wollt ihr die Konsole vertikal aufstellen, müsst ihr mit zusätzlichen Kosten rechnen, da im Lieferumfang der PS5 Pro kein entsprechender Standfuß enthalten ist. Ihr könnt die Konsole zwar dennoch in aufrechter Position platzieren, müsst dann aber große Vorsicht walten lassen, da sie bei Berührung sehr schnell zu wackeln beginnt.

Die horizontalen Standfüße anbringen

Zwei horizontale Standfüßchen sind hingegen im Karton enthalten und können leicht auf der Rückseite der Konsole zwischen den schwarzen Rillen angebracht werden. Nehmt dafür die beiden durchsichtigen Plastik-Aufsteller und steckt sie wie im Bild zu sehen in die dafür vorgesehenen Löcher:

Habt ihr die Standfüße angebracht, könnt ihr die PS5 Pro umdrehen und sie am gewünschten Ort platzieren.

Bei der Platzierung solltet ihr jedoch darauf achten, dass um die Konsole herum ausreichend Platz ist und Luft zirkulieren kann. Andernfalls kann es passieren, dass eure PS5 Pro überhitzt.

1:00 Sony zeigt euch im Launch-Trailer, was die PS5 Pro auf dem Kasten hat

Autoplay

Den vertikalen Standfuß anbringen

Habt ihr euch das Zubehör separat gekauft, könnt ihr den vertikalen Standfuß ganz einfach anschrauben. Die zur Montage nötigen Schritte vom Entfernen der Schraubenkappe an der Unterseite der Konsole über das Auflegen des Standfußes bis hin zum Verschrauben haben wir für euch in Bildern festgehalten:

Kann ich meine PS5-Seitenplatten weiter nutzen? Hattet ihr übrigens vor, die Seitenplatten eurer Standard-PS5 auf der PS5 Pro zu nutzen, so ist das nicht möglich. Bis auf Weiteres gibt es die Konsole daher nur im weißen Look. Spezielle Seitenplatten für die Pro wird es aber sicher zu einem späteren Zeitpunkt noch geben. Autsch! Sony bestätigt, dass PS5 Slim-Seitenplatten nicht mit der PS5 Pro kompatibel sind und ihr sie extra kaufen müsst von Linda Sprenger

Schritt 2: Anschließen der Kabel

Steht die PS5 Pro erst einmal am richtigen Platz, geht es an die Verkabelung. Dafür sind folgende Schritte notwendig:

Stromkabel: Verbindet das mitgelieferte Power-Kabel mit eurer Konsole und der Steckdose.

Verbindet das mitgelieferte Power-Kabel mit eurer Konsole und der Steckdose. HDMI-Kabel: Steckt nun das mitgelieferte HDMI-Kabel (die Seite ist egal) in die Rückseite eure PS5 Pro und das andere Ende in euren Fernseher oder Monitor.

Steckt nun das mitgelieferte HDMI-Kabel (die Seite ist egal) in die Rückseite eure PS5 Pro und das andere Ende in euren Fernseher oder Monitor. Netzwerkkabel: Bevorzugt ihr statt WLAN eine verkabelte Internetverbindung, müsst ihr ein Netzwerkkabel direkt mit eurem Router verbinden. Das Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Sind alle Kabel korrekt angeschlossen, drückt zum Starten den Power-Knopf. Ihr findet ihn auf der Vorderseite der PS5 Pro.

Schritt 3: Ersteinstellungen am Bildschirm

Habt ihr einen Platz für die PS5 Pro gefunden und sie entsprechend verkabelt, müsst ihr die Konsole jetzt nur noch konfigurieren. Aber keine Sorge, Sony führt euch in einfachen Schritten durch das Setup.

Zu Beginn könnt ihr euch zudem dafür entscheiden, ob eine Stimme die nötigen Schritte in eurer bevorzugten Sprache vorliest. Auf Wunsch könnt ihr das Accessibity-Feature aber auch deaktiveren.

DualSense via Kabel verbinden: Bei der Ersteinrichtung müsst ihr zunächst den DualSense-Controller via Kabel mit der Konsole verbinden. Nehmt dafür das mitgelieferte USB-C-Kabel und steckt es in den USB-Slot auf der Vorderseite eurer PS5 Pro. Aktiviert den Controller anschließend durch Drücken der PS-Taste, die sich mittig auf dem Gamepad befindet.

Folgende Einstellungen müsst ihr nun vornehmen:

Wahl der Sprache

Einrichtung der Internetverbindung

Anpassung der TV/Monitor-Einstellungen (Bildschirmgröße und Helligkeit für HDR)

Einrichtung des Ruhe-Modus

PSN-Account erstellen oder mit PSN-Account anmelden

Wie ihr schon jetzt das perfekte HDR-Erlebnis rausholt, erfahrt ihr hier:

Hört nicht auf eure PS4 und PS5 So stellt ihr HDR in JEDEM Spiel richtig ein von Chris Werian

HDMI-CEC einstellen

Standardmäßig ist in den PS5 Pro-Einstellungen die Gerätesteuerung via HDMI aktiviert. Habt ihr die entsprechende Funktion auch bei eurem Fernseher eingeschaltet, wird euer TV ausgeschaltet, wenn ihr die PS5 Pro herunterfahrt.

In den Systemeinstellungen könnt ihr das ändern unter System > HDMI > HDMI-Geräteverbindung aktivieren.

Mit dem Punkt One-Touch Play aktivieren wird der Fernseher jedes Mal eingeschaltet, wenn ihr die Konsole einschaltet, mit Ausschaltverbindung aktivieren wird der TV hingegen zusammen mit Konsole abgeschaltet.

Weitere Hilfen beim Einrichten eurer PS5 Pro

Nachfolgend findet ihr auf GamePro noch weitere Hilfen, die euch den Start mit der neuen Konsole erleichtern. Darunter beispielsweise, wie ihr eine weitere SSD einbaut, euren PSN-Account transferiert oder aber, wie ihr eure Daten von der alten Konsole auf die neue holt:

Welche Spiele wurden für die PS5 Pro optimiert?

Seid ihr auf dem Dashboard gelandet und wisst jetzt noch nicht so richtig, mit welchem Spiel ihr ihr die Hardware-Power der PS5 Pro testen sollt, findet ihr in folgendem Artikel alle Spiele, die zum Launch der Konsole einen Enhanced-Patch samt technischen Verbesserungen bekommen haben. Darunter Dragon Age: The Veilguard, Demon's Souls oder auch Baldur's Gate 3:

Mehr zum Thema Diese 55 Spiele könnt ihr zum Launch in einer verbesserten Pro-Version zocken von Dennis Michel

Zudem verfügt die PS5 Pro über einen Game-Boost, der laut Sony viele PS4- und PS5-Spiele wie beispielsweise Elden Ring automatisch technisch leicht verbessert. Wie der Boost in unserem Test abgeschnitten hat und vieles mehr, lest ihr hier:

Mehr zum Thema Die PS5 Pro entpuppt sich im Test als die stärkste PlayStation - aber das ist trotzdem zu wenig für den Preis! von Chris Werian

Wollt ihr künftig noch mehr über die PS5 Pro und für die PS5 Pro optimierte Spiele wissen, seid ihr hier auf GamePro genau richtig. Habt ihr hingegen noch weitere Fragen, dann stellt sie uns doch einfach im Kommentarbereich und wir schauen, wie wir helfen können.

Ansonsten wünschen wir euch ganz viel Spaß mit eurer neuen Konsolen!