Beim Preis der PS5 Pro habt ihr eine klare Schmerzgrenze - Mehr als 50 Euro ist euch die extra Leistung nicht wert

Ihr habt klare Vorstellungen davon, wie viel ihr für eine PS5 Pro ausgeben würde.

Wenn wir der Gerüchteküche glauben dürfen, bekommt die PlayStation 5 mit der PS5 Pro ein MidGen-Upgrade – und das noch dieses Jahr. Da neue Hardware aber immer etwas kostspielig ist und der Preis einer DER Argumente für oder gegen einen Kauf ist, wollten wir in einer Umfrage von euch wissen, wie viel ihr maximal für die leistungsfähigere PS5 (mit Laufwerk) ausgeben würdet.

Das Ergebnis zeigt nicht nur, wo eure preisliche Schmerzgrenze liegt, sondern auch, ob ihr überhaupt Interesse daran habt, das Geld dafür zu investieren.

In unserer Umfrage hat die Mehrheit von euch einen maximalen Preis von 600 Euro angegeben. Zusammen mit den niedrigen Abstimmungswerten für "mehr als 650 Euro" und "bis 650 Euro" wird deutlich, dass dort eure Schmerzgrenze für ein Pro-Modell mit Laufwerk liegt.

600 Euro für eine PS5 Pro würden damit gerade einmal 50 Euro mehr bedeuten, als die aktuelle PS5 Slim mit Laufwerk UVP kostet. Der Leistungs-Boost, den wir uns von dem Pro-Modell erhoffen, wäre euch damit nur einen 50er mehr wert – wobei wir aktuell nicht sicher sagen können, wie stark dieser ausfällt, da die Specs nicht bestätigt sind.

Aktuelle Gerüchte (die nach unserer Umfrage hochgekocht sind), sprechen unter anderem von einer vierfachen Leistung:

Wo liegt eure preisliche Schmerzgrenze beim Kauf der PS5 Pro?

Abstimmungen Gesamt: 5.461 (Stand: 16. März 2024 um 12:40 Uhr)

In unserem Kommentarbereich zeichnete sich hingegen noch ein diverseres Bild ab. Dort sprecht ihr euch zwar auch für die maximal 600 Euro aus, viele von euch wünschen sich aber statt einer PS5 viel lieber mehr Spiele, die die aktuelle PS5-Hardware erst einmal ausreizt:

Aktuelle Geräte werden kaum bis nicht ausgereizt. Wer außer Fachseiten oder Händlern will wirklich Pro-Modelle? Ich will Spiele, die meine aktuellen Geräte ausschöpfen und das nicht nur 1x im Jahr. Die leistungsstärkste Xbox, eine PS5-Pro, was soll ich damit, wenn die Software nicht Schritt hält?! Somit 0 Euro von mir.

GP-User amigajoker