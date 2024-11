PS5 Pro - Im Karton befindet sich ein kleines, aber wichtiges Bauteil, das einige Spieler sogar versehentlich weggeworfen haben - Schaut genau hin!

Achtung, verliert die kleinen Standfüße nicht aus den Augen! (Bild: Reddit / UCLAKoolman)

Ach ja, das Auspacken von neuer Hardware ist schon ein besonderer Prozess. Was für die einen mühsamen Verpackungsmüll bedeutet, bietet anderen die Chance, in einem schönen Prozess oder sogar Ritual ein neues Gerät in den eigenen Haushalt aufzunehmen.

Dabei solltet ihr aufpassen, dass ihr vor lauter Aufregung und Vorfreude nicht aus Versehen ein bestimmtes Bauteil verliert, das wichtig für die horizontale Ausrichtung eurer PlayStation 5 Pro ist.

Die 2 kleinen, integrierten Standfüße können leicht übersehen werden

Konkret sprechen wir über zwei kleine, durchsichtige Standfüße, die mit der PS5 Pro im selben Karton mitgeliefert werden und dafür zuständig sind, eure Konsole in der horizontalen Lage stabil zu halten.

In diesem Reddit-Thread von User UCLAKoolman könnt ihr sowohl ein Foto der beiden Standfüße sehen als auch überraschte Personen, die das Bauteil versehentlich weggeworfen haben:

Thread-Ersteller*in UCLAKoolman hat die Standfüße beinahe selbst verloren, weil diese beim Auspacken auf den Teppichboden gefallen sind. Die Anleitung, die die Installation des Bauteils beschreibt, sei hier die Rettung gewesen, weil sich UCLAKoolman nach dem Lesen auf die Suche nach den Standfüßen aufgemacht hat.

Standfüße können lose im Karton herumliegen: UCLAKoolman vermutet, dass sich die Standfüße im Schaumsäckchen befinden, das oberhalb der PS5 Pro auf dem Karton liegt. Dies belegt UCLAKoolman später mit einem Unboxing-Video, das diese Vermutung bestätigt.

Weil die Standfüße so klein seien, können sie aber ganz einfach herausfliegen. Das ist UCLAKoolman selbst passiert, als die Teilchen auf den Teppich geflogen sind, aber auch weiteren Kommentator*innen.

Bei User DukeCrossbuck seien die Standfüße sogar innerhalb des Kartons aus dem Säckchen geflogen, was zu einem ratternden Geräusch geführt hat sowie zur Sorge des Users, dass etwas mit der PS5 Pro selbst nicht stimme.

Achtung: Die Bauteilchen sind sogar so klein, dass manche User sie unbemerkt und aus Versehen ganz einfach weggeschmissen haben! Darum empfehlen wir euch, beim Auspacken ganz genau in euren PS5-Pro-Karton zu schauen.

Das gilt auch für das Laufwerk: User StoneShadow812 weist in einem Kommentar darauf hin, dass auch beim separat erhältlichen Disc Drive Standfüße mitgeliefert werden. Diese seien im Gegensatz zu denen der Konsole länger, könnten aber genauso gut übersehen werden.

So baut ihr die Standfüße selbst ein

Thread-Ersteller*in UCLAKoolman teilt übrigens Bilder davon, wie die eingebauten Standfüße an der PS5 Pro aussehen. Grundsätzlich ist der Installations-Prozess ganz einfach und wird in der Anleitung sowie in etlichen Anleitungsvideos im Internet erklärt.

Ihr müsst dafür eure PS5 Pro horizontal auf die Seite hinlegen, sodass ihr das PlayStation-Logo auf der Klappe nicht seht. Wenn ihr dabei in die Pro-typischen, schwarzen Rillen schaut, solltet ihr vier kleine Löcher entdecken, die für die Standfüße vorgesehen sind.

Danach könnt ihr ganz einfach die Standfüße in die Löcher stecken und voilà: Wenn ihr eure Konsole umdreht und horizontal auf die Standfüße stellt, sollte sie nun stabil in der Seitenlage liegen.