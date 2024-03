Preis der PS5 Pro: Wie viel Geld würdet ihr für die Konsole höchstens ausgeben?

Wie viel würdet ihr für die PS5 Pro maximal ausgeben?

Die PS5 befindet sich mittlerweile in ihrem vierten Jahr. Zusätzlich gibt es Gerüchte, weshalb es sehr wahrscheinlich ist, dass Sony gegen Ende des Jahres oder spätestens im Frühjahr 2025 ein Pro-Modell mit stärkerer Hardware auf den Markt bringt.

Zuletzt hatten wir euch bereits gefragt, welche Änderungen beziehungsweise Upgrades ihr euch von der PS5 Pro erhofft. Heute soll es um den Preis gehen, genauer gesagt um den Höchstpreis, den ihr für die Konsole ausgeben würdet.

Welchen Preis würdet ihr für die PS5 Pro ausgeben?

Bevor ihr abstimmt, eine wichtige Info: Uns geht es in der Umfrage um eure preisliche Obergrenze. Da noch nicht klar ist, ob auch eine günstigere Digitale Edition erscheint, setzen wir eine teurere Version samt Laufwerk voraus.

Zum Vergleich: Die aktuelle PS5 Slim mit Laufwerk kostet 550€, die Digitale Edition 450€.

Es sollte klar sein, doch zur Erklärung: Die Umfrage schließt natürlich nur diejenigen aus der GamePro-Community ein, die mit dem Gedanken spielen, sich eine PS5 Pro zuzulegen – ob Erstkäufer*in oder mit einer Standard-PS5 unter dem TV, ist egal.

An dieser Stelle vorab ein großes Dankeschön an alle fürs Mitmachen und falls ihr eure Wahl noch ein wenig in den Kommentaren erläutern wollt, würden wir uns wie immer sehr darüber freuen.

Der aktuelle Stand zur PS5 Pro

Zwar hat Sony die PS5 Pro nach wie vor noch nicht offiziell angekündigt, vertrauenswürdigen Insider-Berichten nach, unter anderem von Tom Henderson (Insider Gaming) und Jeff Grubb (Giant Bomb), soll das leistungsstärkere Modell jedoch im September bzw. spätestens Ende 2024 erscheinen.

Bezogen auf die technischen Spezifikationen soll die Pro laut Gerüchten "doppelt so stark sein", wie das jetzige Slim-Modell und auf Wi-Fi 7, sowie eine KI-Skalierungstechnik setzen.

