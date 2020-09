PS5: Fans entdecken Feature im PS Store-Code, auf das sie ewig warten

Es wird oft vergessen, dass uns mit dem Release der PS5 nicht nur neue Hardware und Spiele erwarten, sondern auch die großen PlayStation-Dienste überarbeitet werden. Dazu gehört natürlich auch der PS Store, in dem wir gemütlich nach kommenden Next-Gen-Spielen stöbern wollen. Wie es aussieht, wird es hier nämlich sinnvolle Verbesserungen und seit Jahren erwartete Features geben - zumindest sind die Hinweise darauf schon jetzt im Quellcode zu finden.

Auf Reddit und ResetEra teilen ein paar findige Dataminer die Funde, die sie im Code der Web-Version des PS Stores gefunden haben. Allerdings finden sich gleichzeitig auch viele Verweise darauf, dass diese neuen Funktionen auch auf der PS5 verfügbar sein werden.

Ein kurzer Überblick über die Neuerungen:

Die Möglichkeit, Wunschlisten im PS Store anzufertigen, wird von den Fans schon seit Jahren gefordert. Wie der Datamining-Leak nun zeigt, könnte der Wunsch (hehe) nun Wirklichkeit werden. Auf diesem Wege könnten wir im PS Store eine Übersicht der Titel anlegen, die wir irgendwann einmal kaufen wollen. Vor allem bei Sales kann es hilfreich sein, einfach die Wunschliste durchzugehen und zu schauen, welche Spiele aktuell heruntergesetzt sind.

Im Code findet sich zudem folgender Hinweis:

"Your wishlist isn't available on this website. You can find it on a PS5."

Offenbar wird das Feature, sofern es denn wirklich kommt, auch auf der Konsole selbst verfügbar sein und nicht nur in der Browser-Variante.

Wir wissen bereits, dass etwa "99 Prozent" der PS4-Spiele auch auf der PS5 spielbar sind. Im Quellcode des Stores gibt es nun weitere Informationen zu finden. So werden einerseits PS4-Titel entsprechend markiert, wenn sie gesichert auf der PS5 laufen. Andererseits werden wir aber auch darauf hingewiesen, wenn die aktuelle Firmware-Version der PS5 nicht ausreicht, um hinzugekommene PS4-Titel zu spielen.

Boost Mode kommt: Das bedeutet also, dass wir unsere PlayStation 5 regelmäßig updaten müssen, um den vollen Zugriff auf die verfügbare PS4-Bibliothek zu bekommen. Außerdem ist vom bereits bestätigten "Boost Mode" die Rede, der auch im PS Store signalisieren wird, welche PS4-Titel von den Fähigkeiten der PS5 profitieren werden.

Alle bekannten Infos zur Abwärtskompatibilität der PS5 findet ihr übrigens hier in der Übersicht:

Ähnlich wie schon wie bei der PS4 wird es möglich sein, eine Hauptkonsole anzulegen. Im Falle der PS5 nennt sich das offenbar "main console". Das bedeutet im Grunde nur, dass eure Lizenzen für alle möglichen Inhalte in erster Linie mit diesem Gerät verknüpft sind. Zocken könnt ihr allerdings auch auf fremden Konsolen, sofern ihr eingeloggt seid. Gut möglich, dass aber Spielstände wieder etwas umständlich in den Cloud-Speicher geladen und heruntergeladen werden müssen.

Spiele mit Freunden teilen: Auch Freunde und Familie, die bei euch zu Besuch sind, können sich auf eurer PS5 einloggen und auf ihre Inhalte zugreifen. Offenbar, so deutet es der Leak an, auch auf die PS Now-Bibliothek eures Abonnoment, selbst wenn eure Gäste selbst keinen PS Now-Account besitzen.

"If the 'Console Sharing and Offline Play' setting is enabled for your PS5, players aged 18+ who aren’t PS Now subscribers will be able to play PS Now games from the game’s shortcut icon (displayed on the PS5 home screen) as well as in the PS Now app."