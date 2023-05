33 Wörter im Titel! Der Preis für den absurdesten Spielenamen seit Langem geht an dieses neue PS5-RPG

Genauso wie der gute Deacon haben wir auch geschaut, als wir diesen Titel gelesen haben.

Mon-Yu ist ein rundenbasiertes Dungeon Crawling-RPG, das hierzulande im Herbst für PS5, Switch und PC erscheinen soll. Viel interessanter ist aber der Name des Spiels: "Mon-Yu" ist nämlich nur die Abkürzung. Voll ausgeschrieben besteht der Spieletitel aus sage und schreibe 33 Worten (!)

Der volle Name des RPGs lautet nämlich:

Mon-Yu: Defeat Monsters And Gain Strong Weapons And Armor. You May Be Defeated, But Don’t Give Up. Become Stronger. I Believe There Will Be A Day When The Heroes Defeat The Devil King.

Ja, das ist wirklich der komplette Titel, der aus übrigens 152 Zeichen (ohne Leerzeichen) besteht. Pushsquare hat da eine schöne Idee, wie sich der Titel gut abkürzen lässt, nämlich einfach so: Mon-Yu: DMAGSWAAYMBDBDGUBS – viel einprägsamer, oder?

Auf Deutsch übersetzt lautet der Titel übrigens so:

Mon-Yu: Besiege Monster und verdiene stärkere Waffen und Rüstungen. Du wirst wahrscheinlich besiegt werden, aber gebe nicht auf. Werde stärker. Ich glaube daran, dass es einen Tag geben wird, an dem Helden den Teufel-König besiegen werden.

Entsprechend witzig sieht auch das Cover zum Rollenspiel aus, das ihr euch hier ansehen könnt:

Weitere witzige und absurde Spieletitel

Die Videospielgeschichte hat neben Mon-Yu noch viele weitere Spiele mit absurden Titel herausgebracht, hier noch ein paar Schmankerl, mit denen ihr euch den Tag versüßen könnt:

Super Ultra Dead Rising 3 Arcade Remix Hyper Edition EX Plus Alpha

Big Mutha Truckers 2: Truck Me Harder

Ninja Baseball Bat Man

Ar Tonelico Qoga: Knell of Ar Ciel

Dick Vitale’s ‘Awesome, Baby!’ College Hoops

Woodruff and the Schnibble of Azimuth

Ehrgeiz – God Bless The Ring

[eM] -eNCHANT arM-

Holy Invasion of Privacy, Badman! What Did I Do To Deserve This

Prinny 2: Dawn of Operation Panties, Dood!

void tRrLM(); //Void Terrarium

Cthulhu Saves the World: Super Hyper Enhanced Championship Edition Alpha Diamond DX Plus Alpha FES HD – Premium Enhanced Game of the Year Collector’s Edition

Apropos absurde oder miese Titel, womöglich interessieren euch ja dann auch noch die qualitativ schlechtesten Videospiele aus den letzten 20 Jahren:

Mehr zum Thema Flopliste: Die 20 miesesten Spiele aus 20 Jahren GamePro von Benjamin Blum

Und ein weiteres Namens-Highlight: "Summer-Colored High School Adolescent Record – A Summer At School On An Island Where I Contemplate How The First Day After I Transferred, I Ran Into A Childhood Friend And Was Forced To Join The Journalism Club Where While My Days As A Paparazzi Kid With Great Scoops Made Me Rather Popular Among The Girls, But Strangely My Camera Is Full Of Panty Shots, And Where My Candid Romance Is Going".

Ja, das Spiel für PS3 und PS4 heißt wirklich so. Vielleicht ist hier ja versehentlich die Spielebeschreibung mit in den Titel gerutscht.

Welche Spieletitel findet ihr am absurdesten? Nennt sie uns gerne in den Kommentaren!