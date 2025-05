Besser geht's nicht: Super Mario Bros.-Speedrunner arbeiten 16 Monate und Hunderte Stunden am perfekten Run mit 000000 Punkten

Die Super Mario Bros. sehen im fast 40 Jahre alten Spiel etwas anders aus, aber es ist der Spirit, der zählt.

Super Mario Bros. für den NES wurde im September 1985 veröffentlicht und hat seine Spuren in der Spielelandschaft hinterlassen, wie es nur den wenigsten Titeln vergönnt war. Es dauerte fast 40 Jahre, bis Spieler*innen den perfekten Run hinbekommen haben. Der ist so kompliziert, dass ihn nur ein Computerprogramm ausführen kann.

Speedrunner investieren "Hunderte Stunden" in den perfekten Speedrun eines fast 40 Jahre alten Spiels

Viele Speedruns zielen darauf ab, so schnell wie möglich das Ende des Spiels zu erreichen oder alles zu erledigen, was möglich ist. Dieser hier fokussiert sich darauf, Super Mario Bros. mit einem finalen Punktestand von exakt 000000 zu beenden, und zwar als TAS.

Was ist ein TAS beziehungsweise TAS-Bot? Viele Tricks und Glitches können in Spielen zwar theoretisch ausgeführt werden, sind von den erforderlichen Eingaben aber so schnell und präzise, dass sie Menschen nicht hinbekommen. Hier kommen die sogenannten TAS-Bots ins Spiel, die genau darauf programmiert sind.

TAS steht für "Tool-assisted Speedrun" und ein TAS-Bot ist genau so ein Tool. Er hat keinen anderen Sinn und Zweck, als extrem präzise Eingaben innerhalb von Sekundenbruchteilen hinzukriegen und so zu zeigen, was theoretisch alles in Spielen möglich ist.

Selbstverständlich finden diese Sonder-Speedruns außer Konkurrenz statt und werden nicht mit den Leistungen menschlicher Spieler*innen verglichen.

Es kommt aber immer wieder vor, dass mithilfe von TAS-Bots neue Tricks und Glitches gefunden werden, die auch den normalen Speedrunnern zugutekommen. Viele Tricks in Celeste-Speedruns können zum Beispiel mittlerweile auch von Menschen geschafft werden, stammen aber aus TAS.

Hier könnt ihr euch einen sehr speziellen Super Mario Bros.-TAS im Video ansehen. Darin stecken über 16 Monate und Hunderte Stunden Arbeit. Sie zielen vor allem darauf ab, am Schluss eben gar keine Punkte angezeigt zu bekommen.

Keine Punkte zu bekommen, ist aber natürlich unmöglich. Super Mario Bros. gibt uns am Ende eines Levels immer einen Score, der zum Beispiel darauf basiert, wie viel Zeit wir in einem Level verbracht haben.

Das Ziel ist es also, so viele Punkte zu bekommen, dass am Schluss die magische Grenze von 10 Millionen Punkten erreicht wird. Aufgrund von Darstellungs-Schwierigkeiten sieht das am Ende dann so aus, als hätten wir (beziehungswesie der TAS-Bot) einfach nur 000000 Punkte bekommen, wenn der finale Kampf gegen Bowser endet.

Erreicht wurde das unter anderem, indem der Run "Dinge tut, die niemals zuvor in diesem 40 Jahre alten Spiel getan wurden". Es sei wirklich hart gewesen, den TAS-Bot passend zu optimieren und alles zu kalkulieren, wie einer der Devs in einem Twitch-Stream verrät.

Die Details sind extrem technisch und abgefahren, aber wie viel Planung und Arbeit in das Projekt geflossen sind, lässt sich auch als Laie erahnen. In jedem einzelnen Level musste eine ganz bestimmte Punktzahl erreicht werden, weil man zwar genug Punkte braucht, aber nicht die komplette, verfügbare Zeit aufbrauchen durfte.

Wie gefällt euch der Super Mario Bros.-Speedrun? Habt ihr schon einmal etwas Vergleichbares gesehen?