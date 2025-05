Gamer spielt 190 Stunden lang Red Dead Redemption 2 in 16 fps - hat sich nach dem ganzen Elend jetzt endlich seine erste PS4 gekauft

Red Dead Redemption 2 zählt eigentlich zu den grafisch ansprechendsten und schönsten Spielen überhaupt.

Viele Spieler*innen empfinden alles unter einer Bildwiederholrate von 60 FPS als ruckelig. Einige kommen auch gut mit 40 oder 30 FPS klar. Aber 190 Stunden lang einen echten Open World-Blockbuster wie Red Dead Redemption 2 mit durchschnittlich 16 Bildern pro Sekunde zu spielen, das ist schon eine Nummer für sich. Aber zum Glück ist damit jetzt auch Schluss.

Red Dead 2-Fan zockt unglaubliche 190 Stunden lang mit noch unglaublicheren 16 FPS

Darum geht's: Manchmal können wir uns einfach nicht aussuchen, Dinge so zu tun, wie wir es gern hätten. In diesem Fall hier mangelt es einfach an dem nötigen Geld, das Hobby in der Form zu genießen, wie es wohl die allermeisten im Idealfall tun. Soll heißen: Ein Reddit-User musste RDR 2 auf einem alten Laptop zocken.

RDR 2 lief auf dem Laptop aber im Durchschnitt nur mit 16 FPS pro Sekunde. Das liegt sogar noch unter der häufig beschworenen Grenze von 24 FPS, die angeblich nur vom menschlichen Auge erkannt werden können. Es hat also wohl auf jeden Fall ordentlich geruckelt, aber das hat dem Spaß anscheinend keinen großen Abbruch getan.

Damit das Spiel überhaupt funktioniert, wurden auch die Texturen und sämtliche andere Grafik-Einstellungen auf ziemlich niedrig heruntergedreht. Es spricht für Rockstars eigentlich bildhübsche Open World, dass sie auch in dieser Form so sehr zu begeistern weiß, dass jemand 190 Stunden in diesem Zustand in ihr verbringt.

Das Elend hat endlich ein Ende: Reddit-User Simple_Macaron69 besitzt jetzt eine PS4-Konsole und freut sich schon. Vor allem natürlich darauf, Red Dead Redemption 2 dann endlich mit mehr FPS und höheren Grafik-Einstellungen spielen zu können.

Auf der PS4 sieht RDR 2 immerhin durchaus passabel bis wunderschön aus. Auch wenn die Framerate nie über 30 FPS hinauskommt und immer mal wieder deutlich unter diese magische Grenze dippt, dürfte sich das Erlebnis sehr stark von der bisherigen Spiele-Erfahrung dieses Menschen unterscheiden.

Ein Problem gibt es aber immer noch: Das passende Spiel fehlt. Auch hier mangelt es dem frisch gebackenen PS4-Besitzer laut eigenen Aussagen noch am nötigen Kleingeld. Er oder sie hatte RDR 2 zwar für den PC, aber die PS4-Version des Spiels fehlt aktuell noch. Wir können nur hoffen, dass sich das bald ändert, die Person einen neuen Spielstand beginnt und den Ausnahme-Titel endlich so richtig genießen kann.

Auf welche Art und Weise habt ihr schon einmal Spiele gezockt, weil es zu dem Zeitpunkt einfach nicht anders ging?