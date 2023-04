PS5-Fans lachen Scalper aus, die jetzt auf ihren gehorteten Konsolen sitzen bleiben - "er tut mir nicht einmal Leid"

Die PS5 ist mittlerweile besser verfügbar, was Scalpern natürlich gar nicht gefällt.

Erinnert ihr euch noch an die Zeit, in der es nahezu unmöglich war, an eine PS5 zu kommen? Zum Release gab es aufgrund der Corona-Pandemie kaum Exemplare. Den erbitterten Kampf um das digitale Kontingent gewannen meistens Scalper, die mit ihren Bots sofort die meisten verfügbaren PS5-Konsolen wegschnappten. Doch da die PS5 in diesem Jahr großzügig verfügbar ist, rächt sich diese Aktion nun an den Scalpern.

Scalper werden PS5-Konsolen nicht los

Auf Reddit zeigt ein PS5-Fan schadenfroh, dass ein Scalper seine PS5-Konsolen nicht los wird. Viele Scalper bleiben sogar schon so lange auf ihren Konsolen sitzen, dass sie die älteste Version der PS5 besitzen.

Dementsprechend gibt es kaum noch Anreiz, dass PS5-Interessierte bei den Scalpern einkaufen:

Die Scalper werden ihre Konsolen nicht einmal los, wenn sie sie unter dem Originalpreis verkaufen. Aktuell kostet eine PS5 499,99 US-Dollar, der Scalper aus dem Beitrag möchte sie für einen Preis von 400 US-Dollar verkaufen. Doch viele Spieler*innen wollen lieber im Laden zugreifen, da hier noch Garantie auf die Konsole besteht.

Was war nochmal das Problem mit Scalpern? Viele Interessierte waren gegen die Bots von Scalpern machtlos, da die Bots ohne Zeitverzögerung sämtliche PS5-Kontingente aufkaufen konnten, sobald sie online gestellt wurden. Ein normaler Mensch hat gegen diese Reaktionszeit keine Chance.

Die Bots suchen nämlich Online-Shops automatisch nach einer bestimmten Ware ab und können direkt bestellen. Viele Händler haben sich Strategien ausgedacht, um dagegen vorzugehen. Allerdings waren die wenigsten erfolgreich. Im Anschluss stellten die Scalper ihre erbeuteten PS5-Konsolen zu horrenden Preisen ins Internet, um fetten Gewinn zu machen.

Fans lachen die Scalper aus

In den Kommentaren des Reddit-Beitrags machen sich die User lustig über den Scalper, der nun auf seinen Konsolen sitzen bleiben muss. Ein Fan schreibt beispielsweise, dass das endlich das Ende des PS5-Scalpings ist.

Andere bieten ihm scherzhaft 300 US-Dollar oder wünschen ihm, dass er die PS5-Konsolen für unter 230 US-Dollar verkaufen muss, damit er ein dickes Minus in seinem Portmonee zu verzeichnen hat.

Viele Fans machen sich außerdem darüber lustig, dass der Scalper das Geld braucht, um seine Studiengebühren und seine Wohnung zu zahlen.

Die meisten User zeigen sich sichtlich schadenfroh und stellen sich gemeinsam gegen Scalping. Hoffen wir, dass die Scalper daraus lernen und beim nächsten Konsolen-Launch nicht so extrem zuschlagen.

Habt ihr noch Probleme, an eine PS5-Konsole zu kommen?