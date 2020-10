Für die PS4 gibt es nach wie vor keinen offiziellen "Pro"- oder "Elite"-Controller, wie ihn Microsoft für die Xbox anbietet, weshalb sich unter anderem die hochwertigen aber teuren Gamepads der Firma Scuf als beliebte Alternative etabliert haben. Aktuell fragen sich viele Spieler*innen deshalb, ob auch die PS5 die Controller aus dem Hause Scuf unterstützen wird. Auf seiner Website äußert sich das Unternehmen zu dieser Frage, und hat eine gute und eine schlechte Nachricht parat.

Scuf-Controller können an PS5 genutzt werden, aber mit Einschränkung

Die gute Nachricht: Laut Scuf können alle Controller der Firma (Scuf Infinity4PSPro, Scuf Impact, Scuf Vantage und Scuf Vantage 2) an der PS5 angeschlossen werden.

Die schlechte Nachricht: Mit den Scuf-Gamepads könnt ihr nur PS4-Spiele auf Sonys abwärtskompatibler Next Gen-Konsole spielen. PS5-Titel lassen sich hingegen nicht mit den Scuf-Controllern zocken. Dafür benötigt ihr zwingend den originalen PS5-DualSense.

Mit den Dritthersteller-Controllern verhält es sich im Grunde also ganz genauso wie mit dem DualShock 4. Der PS4-Controller kann ebenfalls nur für abwärtskompatible PS4-Games an der PS5 verwendet werden und ist nicht mit PS5-Titeln kompatibel. Sonys Begründung:

"PS5-Spiele sollen von den neuen Funktionen und Features der neuen Hardware profitieren, unter anderem denen des DualSense-Wireless Controllers."

Wird Scuf einen eigenen "Elite"-Controller für PS5 herausbringen? Laut Scuf gebe es derzeit "keine Ankündigung", die die Firma diesbezüglich teilen könnte. Interessierte sollen allerdings die Social Media-Kanäle von Scuf im Blick behalten. Ganz ausgeschlossen scheint ein PS5-Controller von Scuf also offenbar nicht zu sein.

Wie sieht es mit der Xbox Series X/S aus?

Im Falle der Xbox Series X/S sieht das hingegen ganz anders aus: Der "Scuf Prestige"-Controller ist mit den beiden Next Gen-Konsolen und den Spielen, die darauf laufen, kompatibel.

Release, Preis und alle weiteren Infos zur PlayStation 5

Die PS5 erscheint am 19. November 2020 in Deutschland und wird in zwei Variationen zu haben sein: Die Laufwerk-Edition kostet 499 Euro, die schlankere Digital-Edition hingegen 399 Euro.

Alle Infos zur PS5-Hardware, den neuen Features und Spielen findet ihr in unserer großen Info-Übersicht.

Würdet ihr euch einen eigenen Elite-Controller von Scuf für die PS5 wünschen? Und: Mit welchen Controllern zockt ihr lieber auf der PlayStation: mit dem Original oder doch lieber mit Dritthersteller-Geräten?