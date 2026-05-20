PS5-Shooter im Angebot: 7,34€ statt 69,99€ – Millionenfach verkauftes Spiel ist jetzt supergünstig!

Dieser PS5-Shooter schickt euch in die Zombie-Postapokalypse.

Bei Amazon könnt ihr gerade einen großen Shooter für PS5, der in den Monaten nach Release plattformübergreifend über 10 Millionen Spieler hatte, zum Schnäppchenpreis abstauben. Das Actionspiel, das im PlayStation Store selbst ein paar Jahre nach dem Erscheinen noch immer 69,99€ kostet, bekommt ihr dort momentan schon für 7,34€. Da Amazon keine Angaben zur Dauer des Angebots macht, kann sich der Preis allerdings jederzeit ändern:

Übrigens könnt ihr bei Amazon gerade noch ein paar weitere Schnäppchen für PS5 abstauben. Hier ein paar Beispiele:

Geschnetzel nach großem Vorbild: Das ist der günstiger PS5-Shooter!

0:58 Back 4 Blood: Das neue Left 4 Dead mit anderem Namen im Trailer

Autoplay

Es geht hier um Back 4 Blood, einen First Person Shooter aus dem Hause Turtle Rock, aus dem auch Left 4 Dead stammt. An genau diesem Vorbild orientiert sich Back 4 Blood und lässt euch erneut in einem 4er-Team ganze Horden von Zombies niederschießen. Das Spiel ist klar auf Online-Koop ausgelegt, die Kampagne lässt sich jedoch auch im Singleplayer mit KI-Kameraden durchspielen. Daneben gibt es noch einen PvP-Modus, in dem ein Team die Zombies spielt.

Im Vergleich zu Left 4 Dead gibt es deutlich mehr Vielfalt: Schon im Hauptspiel gibt es acht Charakterklassen mit individuellen Fähigkeiten, eine riesige Auswahl an Schusswaffen sowie eine große Zahl an Zombies mit verschiedenen Mutationen, einschließlich harter Minibosse. Außerdem erlaubt das neue Kartensystem verschiedene Taktiken: Zu Beginn jedes Kapitels spielt ihr eine Karte aus eurem selbst zusammengestellten Deck aus und verschafft euch dadurch bestimmte Vorteile.

Die Zombies in Back 4 Blood verfügen über vielfältige Mutationen.

Zum Beispiel lässt euch eine Karte Schwachpunkte von Gegnern ausnutzen, dafür müsst ihr aber auf Zielvisiere verzichten. Die Kampagne sorgt obendrein durch besondere Events für Abwechslung, etwa wenn ihr einen Schutzraum gegen anstürmende Zombiehorden verteidigen oder Überlebende retten müsst. Trotz allem erreicht Back 4 Blood nicht ganz die Faszination des Vorbilds, sicher auch deshalb, weil die grundlegende Idee inzwischen schon öfter umgesetzt wurde.

Dennoch handelt es sich bei Back 4 Blood noch immer um einen sehr kompetenten Koop-Shooter, dem man zum aktuellen Schnäppchenpreis durchaus mal eine Chance geben kann. Vor allem gilt das natürlich, wenn ihr ein paar Freunde habt, die ihr zum Mitspielen überreden könnt, denn Back 4 Blood hat zwar selbst heute noch eine Community, sonderlich groß ist diese inzwischen allerdings nicht mehr.