90 Punkte auf Metacritic: Das wohl beste Retro-Rollenspiel für Switch ist jetzt günstig!

Dieses Switch-Rollenspiel ist wie eine Zeitreise in die 90ern, und zwar ausschließlich im positiven Sinn.

Gerade könnt ihr euch eines der besten, wenn nicht gar das allerbeste Retro-Rollenspiel für Nintendo Switch im Angebot schnappen. Den Hit, der auf Metacritic bei eindrucksvollen 90 Punkten steht und der sich an SNES-Klassikern der 90er wie Chrono Trigger oder Earthbound orientiert, bekommt ihr gerade hier bei Amazon günstiger:

Amazon verrät nicht, wie lange der Deal noch gültig ist. Falls ihr zu spät kommen solltet, könnt ihr euch damit trösten, dass es bei Amazon gerade noch einige weitere Rollenspiele für Switch günstig gibt:

Wie ein SNES-Klassiker, aber besser: Das ist der Switch-Rollenspielhit!

Sea of Stars orientiert sich zwar am Look von SNES-Klassikern, ist jedoch viel hübscher und detaillierter.

Wir sprechen von Sea of Stars, das schon zum Release weltweit von Kritiker*innen gefeiert wurde und inzwischen sogar noch besser ist als damals, da durch das riesige kostenlose Update Dawn of Equinox sowie durch das ebenfalls kostenlose Add-on Throes of the Watchmaker weitere Inhalte hinzugekommen sind, darunter neue Gebiete, Geschichten und spielbare Charakterklassen sowie ein lokaler Koop-Modus.

Den Entwicklern ist es gelungen, ein Spiel auf Augenhöhe mit großen Klassikern wie Chrono Trigger zu erschaffen. Optisch ist Sea of Stars sogar weit besser, da es den Pixelstil aufgreift, aber viel detaillierter und besser animiert ist, als es damals auf dem SNES möglich war. Ähnliches gilt für das Kampfsystem: Zwar ist Sea of Stars im Kern rundenbasiert, sorgt aber nicht nur durch Kombo-Angriffe für Tiefgang, sondern baut auch Echtzeit-Elemente ein und lässt euch etwa durch gutes Timing eure Angriffe verstärken.

10:54 Sea of Stars im Test-Video: Der nächste Rollenspiel-Hit

Autoplay

Daneben wird durch Platforming- und Rätseleinlagen sowie durch Minispielen und Nebenaktivitäten wie Angeln, Kochen oder Segeln für Abwechslung gesorgt. Ansonsten ist Sea of Stars ein klassisches Fantasy-Rollenspiel-Abenteuer, das euch mit einer kleinen Heldengruppe eine große, prall mit Geschichten, interessanten Charakteren und Geheimnissen gefüllte Welt erforschen lässt.

Dabei raten wir euch dringend, möglichst viele der Nebengeschichten mitzunehmen, denn gerade hier glänzt Sea of Stars mit tollem Writing und vielfältigen Ideen. Für das Hauptspiel allein könnt ihr mit einer Spielzeit von gut 35 Stunden rechnen, durch das kostenlose Add-on kommen noch ungefähr 8 zusätzliche Stunden obendrauf, womit das Retro-Rollenspiel für seinen Preis mehr als genug Inhalt bietet.