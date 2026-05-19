Amazon haut eine Premium-Soundbar 100 Euro günstiger raus

Eine Soundbar macht jeden TV besser, das gilt bei Sonos ganz besonders.

Zu jedem TV gehört in meinen Augen eine Soundbar. Egal, wie euer Raum geschnitten ist oder wie wenig Platz ihr unter dem Fernseher habt: Für alles gibt es eine passende Lösung. Die Sonos Beam Gen 2 beispielsweise ist klein und kompakt gehalten, bringt aber Sound der Extraklasse mit. Gerade ist sie auf Amazon im Angebot.

Nur das Beste für euren Heimkino-Sound

Mit insgesamt fünf integrierten Treibern sorgt die Sonos Beam Gen 2 dafür, dass der Klang euch nicht einfach nur von vorn erreicht, sondern den gesamten Raum ausfüllt – für ein echtes Rundum-Klangerlebnis, bei dem ihr den Sound aus allen Richtungen wahrnehmt. Dank Dolby Atmos genießt ihr außerdem 3D-Audio vom Feinsten.

Wie gewohnt setzt Sonos auf eine edle Verarbeitung.

Achtet aber darauf, dass die Soundbar keine Upfiring Speaker besitzt. Um das volle Potenzial von Dolby Atmos auszunutzen, ist es daher sinnvoll, die Soundbar mit Rear-Speakern zu verstärken. Dank der Sonos-App funktioniert das komplett kabellos und ohne große Mühen beim Einrichten.

Ebenfalls über die App lässt sich die Sprachverbesserung aktivieren. Die isoliert gesprochene Wörter vom Rest des Tons und dreht sie eigenständig lauter, sodass selbst bei geringeren Lautstärken alles klar verständlich bleibt und ihr euch niemals bei zu viel Lautstärke die Ohren zuhalten müsst.

Sonos liefert Lösung für ein unterschätztes Problem

Es wird maßgeblich unterschätzt, wie sehr eure Raumakustik dazu beiträgt, wie gut der Klang in eurem Heimkino am Ende tatsächlich wird. Sofas, Regale und andere Gegenstände können Schall reflektieren, bevor er überhaupt bei euch ankommt, und ein ungünstiger Raumschnitt kann den Ton ebenfalls verzerren.

Wem Schwarz zu dunkel ist, kann sich die Soundbar auch in Weiß zulegen.

Da wir aber meistens nur begrenzt Einfluss auf die Raumakustik nehmen können, hat Sonos in seine Soundbars das sogenannte Trueplay-Tuning eingebaut. Das analysiert präzise, wie sich der Schall in eurem Zimmer ausbreitet und wo er von Möbeln oder Wänden reflektiert wird. Auf Basis dieser Daten wird der Klang perfekt an eure Wohnsituation angepasst, um das absolut beste Soundergebnis herauszuholen.

Ihr volles Potenzial erlangt sie zwar erst mit einem Subwoofer und Rear-Speakern, aber auch alleine ist die Sonos Beam Gen 2 ein hervorragendes Upgrade für euer Heimkino. Im Angebot auf Amazon bekommt ihr sie gerade mit 100 Euro Rabatt.