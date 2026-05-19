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Switch 2 jetzt im Angebot: Amazon kontert die Deals der Konkurrenz!

Bei Amazon könnt ihr die Nintendo Switch 2 jetzt günstiger abstauben! Für manche (aber nicht für jeden!) ist das Angebot besser als der neue Bundle-Deal beim Konkurrenten MediaMarkt.

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GamePro Deals
19.05.2026 | 19:14 Uhr


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Auch bei Amazon könnt ihr die Switch 2 jetzt günstiger abstauben. Auch bei Amazon könnt ihr die Switch 2 jetzt günstiger abstauben.

Bei Amazon könnt ihr euch jetzt die Nintendo Switch 2 günstiger im Angebot schnappen. Zwar fällt der Rabatt nicht riesig aus, aber im Hinblick auf die vor Kurzem von Nintendo verkündete Preiserhöhung handelt es sich dennoch um einen interessanten Deal. Hier findet ihr ihn:

Switch 2-Konsole jetzt im Amazon-Angebot schnappen!

Falls ihr euch traut, die Konsole nicht direkt bei Amazon, sondern bei einem der größeren Händler auf dem Amazon-Marktplatz zu kaufen, könnt ihr aktuell sogar noch ein paar Euro zusätzlichen Rabatt bekommen. Allerdings müsst ihr dort etwas länger auf die Lieferung warten und vermutlich sind die Vorräte des Händlers geringer:

Switch 2 günstig auf dem Amazon Marketplace sichern!

Amazon vs. MediaMarkt: Wer bietet den besseren Switch 2-Deal?

Die Switch 2 soll bald teurer werden. Aktuell bekommt ihr sie jedoch sowohl bei Amazon als auch bei MediaMarkt günstiger. Die Switch 2 soll bald teurer werden. Aktuell bekommt ihr sie jedoch sowohl bei Amazon als auch bei MediaMarkt günstiger.

Der aktuelle Preis der Nintendo Switch 2 bei Amazon ist nicht der günstigste aller Zeiten, aber eben doch ein ganz guter Deal – vor allem angesichts der Tatsache, dass die Preise der Konsole bald erhöht werden sollen. Ab dem 1. September soll sie laut Nintendo rund 500€ kosten. Auch die Switch 2 scheint also mit zunehmender Lebensdauer eher teurer als günstiger zu werden, wie schon die PS5 und die Xbox Series, bei denen die jüngsten Preissteigerungen noch heftiger ausfielen.

Nintendo Switch 2 jetzt bei Amazon günstiger abstauben!

Aktuell gibt es allerdings eine gute Alternative zum Amazon-Angebot, nämlich einen Deal im neuen MediaMarkt-Sale, durch den ihr euch die Switch 2 im Bundle mit einem von drei großen Nintendo-Spielen für 479€ schnappen könnt. Dadurch kommt ihr tatsächlich noch ein bisschen günstiger weg als beim Einzelkauf des Spiels und der Konsole bei Amazon. Die Switch 2 allein ist bei Amazon jedoch günstiger als beim Konkurrenten. Diese drei Spiele stehen beim MediaMarkt-Deal zur Auswahl:

Um den MediaMarkt-Rabatt zu bekommen, müsst ihr nur das Spiel eurer Wahl gemeinsam mit der Switch 2 in den Warenkorb legen. Die Nintendo-Konsole findet ihr hier:

Nintendo Switch 2 im MediaMarkt-Angebot schnappen!
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