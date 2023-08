Kommt wirklich eine PS5 Slim? Insider widersprechen Leak vehement

Je mehr Leaks erscheinen, desto mysteriöser wird das kommende PS5-Modell.

Rätselraten um die Zukunft der PS5: Kommt ein Slim-Modell oder nicht? Obwohl wir am Wochenende einen vermeintlichen Eindruck auf eine kleinere PlayStation 5-Variante erhalten haben, widersprechen gleich mehrere Insider, dass es sich dabei um eine vollwertige PS5 Slim handelt. Und das aus guten Gründen.

Technisch besteht keine Möglichkeit für eine PS5 Slim

Wir erinnern uns: Am Freitag ist ein qualitativ eher dürftiges Foto von einem möglichen PS5-Nachfolgemodell auf Twitter aufgetaucht. Das Bild deckte sich mit vorherigen Beschreibungen eines Software-Entwicklers.

Hier das Foto:

Etwas später ist dann auch noch ein Video aufgetaucht, das die Konsole beziehungsweise genauer gesagt das (leere) Plastikgehäuse aus verschiedenen Winkeln zeigt:

Handelt es sich nicht um einen per 3D-Druck gefertigten Fake, dann könnte die Revision mit der Kennung CFI-2016 tatsächlich die beiden bisherigen PS5-Modelle – mit Disc-Laufwerk oder ohne – in Zukunft ablösen.

Hier findet ihr Informationen darüber, worin sich die PS5 Slim angeblich gegenüber den bisherigen Modellen unterscheidet:

Erstes Video der PS5 Slim: Sieht so Sonys neue Konsole aus? (Gerücht) von Chris Werian

Wie die Technik-Webseite wccftech berichtet, soll das gezeigte Modell jedoch keine PS5 Slim im klassischen Sinn sein. Wccftech beruft sich dabei auf die Aussagen eines bekannten Insiders, der sich mit dem Prozessor-Hersteller AMD beschäftigt.

Laut "Kepler" sei es nicht überraschend, dass die gezeigte Konsole kaum kleiner als die bisherige PS5 ist. Das läge daran, dass der Prozessor auf absehbarer Zeit nicht großartig geschrumpft werden könne:

"[Es gibt] nichts, was Sony oder Microsoft unternehmen können, um Kosten und Energieverbrauch zu senken“.

In einem weiteren Tweet geht der Leaker dann noch einmal ins Detail:

„Den Prozessor der PS5/Xbox Series X|S auf ein 5 nm-Verfahren zu verkleinern, würde mehr als 100 Millionen Dollar kosten und dabei die Preise pro Transistor (Anm. d. Red.: die Schalter in einem Prozessor) nicht senken. Es rechnet sich einfach nicht.“

Damit liefert der Leaker eine technische Begründung für vorherige Insider-Aussagen, unter anderem von dem bekannten Sony-Experten Tom Henderson. Er brachte als Erster eine PS5 mit modularem Blu-Ray-Laufwerk ins Gespräch, eine Slim hält er bislang für unwahrscheinlich.

Was eine solche PS5-Variante für euch bedeuten würde, findet ihr hier zusammengefasst:

PS5 mit modularem Laufwerk: Alle reden davon - doch was bringt euch das? von Chris Werian

Einordnung: Was ist an den Aussagen dran?

Zuerst einmal steht die Frage nach dem Fertigungsprozess im Raum. Bisher wurde der Prozessor der PS5 im 7 Nanometer-Prozess in zwei unterschiedlichen Verfahren beim Auftragshersteller TSMC produziert: N7 sowie die verbesserte Variante N6.

Lasst euch von den Nummerierungen nicht täuschen, es handelt sich bei den Verfahren eher um Generationsbezeichnungen als um echte Strukturgrößen!

Die PS5-Reihe mit der Kennung CFI-1200 konnte dank N6 die Größe des Prozessors um 15 reduzieren, sie verbraucht dadurch 20 bis 30 Watt weniger Strom und kommt mit einem kleineren Kühler daher.

Die Platine der aktuellen PS5 ist deutlich kleiner als bei vorherigen Versionen, kommt mit einem leichteren Kühler aus und verbraucht weniger Energie. (Bildquelle: Austin Evans / Youtube)

N5 beziehungsweise N4 als 5 Nanometer-Verfahren würden einen noch größeren Sprung bedeuten. Dort können pro Quadratmillimeter bis zu 30 Prozent mehr Transistoren untergebracht werden, der Chip würde also noch ein ganzes Stückchen schrumpfen, weniger Strom verbrauchen und nicht mehr so heiß laufen.

In der Folge könnte also auch der Kühler verkleinert werden, genau wie der Lüfter und das Netzteil der Konsole. Eine Slim würde sich also durchaus (auch für Sony, aufgrund der allgemein geringeren Materialkosten) rechnen, sobald das 5 Nanometer-Verfahren günstiger wird. Ob der Umstieg aber schon jetzt kommt, ist die eigentliche Frage.

Ein weiterer Leak verneint sie zumindest. In einem Tweet ist das vermeintliche Netzteil der Konsole zu sehen, dessen maximale Leistungsaufnahme (circa 370 Watt) gleich bleiben soll:

Dass es sich beim nächsten PS5-Modell tatsächlich um eine Slim handelt, ist also anhand der geleakten Informationen unwahrscheinlich, auch wenn die wie bei allen Gerüchten zuvor mit Vorsicht zu genießen sind. Ein Fake ist trotz der Bilder keineswegs ausgeschlossen!

Erweisen sie sich als wahr, ist eine PS5 Slim aber dennoch nicht vom Tisch. Sobald die Kosten für 5 Nanometer-Verfahren fallen, dürfte Sony direkt den Zeigefinger heben und eine Kostenreduktion mit einem kleineren Modell in Betracht ziehen.

Sonys PS5-Pläne für 2023 und 2024

Das Mysterium um das nächste PS5-Modell wird uns wohl noch ein paar Monate begleiten. Schenken wir den bisherigen Leaks glauben, dann erwartet uns zumindest eine umgestaltete Konsole mit einem angepassten Äußeren, um das Laufwerk modular anbringen zu können.

Und dann wäre dann ja noch die PS5 Pro, die ebenfalls wieder häufiger durch die Gerüchteküche geistert:

Es dürfte aber spannend zu sehen sein, ob eine neue PS5-Revision noch dieses Jahr erscheint. Für den 1. September ist zum Beispiel noch eine limitierte Version der PS5 im Spider-Man 2-Look angekündigt, die noch keine elementaren Abänderungen vornimmt.

Kommt eine neue PS5, dann wohl spät im Lauf des Jahres oder erst 2024. Bis dahin müssen wir uns aber wohl mit den unzähligen Gerüchten abfinden.

Was würde euch eher zum Neukauf bewegen? Eine kleinere PS5, die besser auf euer TV-Dashboard passt, oder eine leisere und energieeffizientere Version?