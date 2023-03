PS5 Pro-Release laut Insider nicht mehr allzu fern

Bitte? Die PS5 Pro soll bereits im nächsten Jahr kommen?

Der Insider Tom Henderson lag schon mehrfach mit Aussagen im Bezug auf die PS5 richtig. Auch beim kürzlichen PS5-Update konnte er auf den Tag genau bestimmen, wann es erscheint und welche Neuerungen es haben würde. Über die PS5 Pro hatte er bisher aber nicht viel zu erzählen, erst kürzlich meinte er sogar, dass er über die PS6 mehr höre als über eine theoretische PS5 Pro.

Sein Schweigen ließ die Vermutung zu, dass Sony ein Upgrade in dieser Generation überspringen könnte. Umso überraschender ist daher die jüngste Meldung auf seiner Webseite Insider Gaming.

PS5 Pro soll kommen – und zwar schon 2024

Tom Henderson beruft sich in seinem jüngsten Bericht über die PS5 Pro auf Quellen in der Industrie, die er aber nicht offenlegt. Laut deren Aussagen befindet sich eine PS5 Pro in Entwicklung, gegen Ende des Jahres 2024 soll sie veröffentlicht werden.

Der Zeitraum erscheint logisch, schließlich erschienen alle PlayStation-Konsolen ab der vierten Generation im Winter, darunter auch die PS4 Pro. Mit einer baldigen Ankündigung ist aber nicht zu rechnen, Sony hat dafür zumeist die Sommermonate vor dem Release beziehungsweise das Frühjahr auserkoren.

Ein Jahr später als bei der PS4 Pro: Stimmt der Leak tatsächlich, hätte sich Sony ein Jahr länger Zeit gelassen, um eine Pro-Variante in den Handel zu bringen. Zur Erinnerung: Die PS4 Pro erschien drei Jahre nach dem PS4-Original, die mutmaßliche PS5 Pro würde auf vier Jahre kommen.

Damit würde sie eine Art Mittelpunkt zwischen PS5 und PS6 setzen. Die Nachfolgekonsole der PS5 wird laut interner Dokumente im Zuge der Activision-Blizzard-Übernahme durch Microsoft im Herbst 2028 erwartet, der Konsolenzyklus solle sich aufgrund der zum Release vorherschenden Chip-Knappheit und damit verbundenen Lieferengpässen auf acht Jahre ausweiten. Zuvor waren es sieben.

Wir berichteten:

Wie glaubwürdig ist der Leak?

Henderson lag in der Vergangenheit wie eingangs erwähnt häufig mit seinen Aussagen richtig, ob das auch auf kommende PlayStation-Hardware zutrifft, müssen wir aber noch abwarten. So behauptete er vielfach, dass noch in diesem Jahr ein neue Revision der PS5 ansteht, die über ein abnehmbares Laufwerk verfügt. Bisher ließ sich Sony nicht zu einer Bestätigung hinreißen, dementiert hat das Unternehmen das Gerücht aber auch nicht.

Diese Vorteile hätte solch ein überarbeitetes Modell:

Was würde sich bei der PS5 Pro technisch ändern?

Über die Technik der PS5 Pro konnte Henderson noch keine Aussage treffen, er vermutet lediglich, dass sie grafisch Fortschritte machen wird, vor allem beim Ray-Tracing, einer physikalisch korrekten Lichtstrahlensimulation, die bislang nur selten zum Einsatz kommt.

Auch wir gehen bei einer PS5 Pro am ehesten davon aus, dass sich vor allem die Grafikleistung verbessern wird, um Spiele weiterhin kompatibel mit der originalen PS5 zu halten. Am wahrscheinlichsten sind also höhere Auflösungen, stabilere Bildwiederholraten sowie schickere Lichtstimmungen und Schattenwürfe.

