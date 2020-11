PS5-Sneaker in Kollaboration mit Travis Scott sehen richtig cool aus

Sony feuert aus allen Rohren und bringt zum Launch der PS5 auch gleich jede Menge Accessoires auf den Markt. Da wären zum Beispiel jede Menge Klamotten, die in Kooperation mit Snipes oder zusammen mit Travis Scott auf den Markt geworfen werden. Allen voran natürlich die zugegebenermaßen wirklich sehr coolen PS5-Sneaker von Travis Scott und Nike. Die sehen für solche Kollaborationen wirklich überraschend gut aus, sind aber bisher streng limitiert.

Sony, Travis Scott & Nike bringen streng limiterte PlayStation-Sneaker raus

Jetzt auch in Farbe: Travis Scott war bereits im PS5-Werbespot die Stimme der nächsten PlayStation-Generation. In dem Video konnte auch ein erster Blick auf die Nike-Sneaker mit dem PlayStation-Logo und dem umgedrehten Swoosh geworfen werden, allerdings nur in Schwarz-Weiß. Jetzt wissen wir, wie die Treter in Farbe aussehen.

So sehen sie aus: Die Nike Dunks im PS5-Look sind wirklich ziemlich hübsch geraten. Sie halten sich angenehm zurück und kommen in einem unaufdringlichen Colourway, der eher an die erste Original-PlayStation als an das Design der PS5 erinnert (was zumindest in diesem Fall etwas Gutes ist).

Nur 5 Stück erhältlich? Wer eines der begehrten Paar Schuhe ergattern wollte, konnte sich für die Chance auf eines von nur fünf bewerben. An der Verlosung konnten allerdings nur US-Einwohner*innen über 18 Jahren teilnehmen. Bleibt zu hoffen, dass die Schuhe auch nochmal regulär in den Handel kommen.

Es gibt noch mehr: Zusätzlich zu den PlayStation-Schuhen gibt es im Cactus Jack-Store auch noch einige Shirts und Hoodies im PlayStation-Design zu kaufen.

Sony & Snipes launchen eigene PlayStation-Kollektion

Sony lässt sich nicht lumpen und bringt gleich noch eine Klamotten-Kollektion zum PS5-Launch an den Start. In Kooperation mit Snipes gibt es Beanies, Shirts, Hoodies, Jacken und vieles mehr. Die Kollektion umfasst insgesamt 17 Teile, hier könnt ihr euch ein Video dazu ansehen:

Das macht alles zumindest einen besseren Eindruck als die Adidas-Schuhe, die zu Spider-Man Miles Morales veröffentlicht wurden. Die sind einfach zu rot und eben leider keine Air Jordans wie die, die Miles Morales in Into the Spider-Verse trägt.

Wie findet ihr die Sachen? Was davon würdet ihr am liebsten anziehen?