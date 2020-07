PS5: Sony hat angeblich noch unangekündigte Spiele in der Hinterhand

Sony hat beim großen PS5-Event vor Kurzem jede Menge Spiele vorgestellt. Mit Horizon 2: Forbidden West, dem Demon's Souls-Remake, Ratchet & Clank: Drift Apart und Spider-Man: Miles Morales sowie vielen anderen kann sich das Exklusiv-Lineup der PlayStation 5 jetzt schon sehen lassen. Aber vielleicht erwartet uns da noch mehr. Womöglich hat Sony ein paar Spiele nämlich absichtlich noch nicht angekündigt, um auf Microsofts Enthüllungen reagieren zu können.

Sony kündigt im August angeblich noch mehr neue PS5-Spiele an

Absichtlich zurückgehalten? Womöglich hätte Sony beim großen PS5-Event noch mehr Spiele ankündigen können, wollte aber nicht. Laut dem Eurogamer-Journalisten Tom Phillips habe Sony einige First- und Third-Party-Spiele ganz bewusst noch nicht gezeigt, sondern zurückgehalten.

Reaktion auf Microsoft: Wenn das stimmen sollte, dürfte es eine strategische Entscheidung gewesen sein. So hätte Sony theoretisch noch eine Antwort auf alles parat, was der große Konkurrent Microsoft beim Juli-Event für die Xbox Series X ankündigt. Der Termin dafür steht bereits fest und wir haben uns auch schon jede Menge Gedanken dazu gemacht:

Wann könnte das kommen? Sony plane, in einer State of Play kurz nach Microsofts Event "zurück zu schießen". Das bedeutet, dass wir wohl im August mit neuen Sony-Enthüllungen rechnen könnten, wenn Tom Phillips richtig liegt. Eventuell stehen uns also bald noch ein paar Ankündigungen für die PlayStation 5 ins Haus.

Daran anknüpfend könnte dann später im August eventuell auch noch die Xbox Lockhart enthüllt werden. Um die günstigere, etwas weniger leistungsstarke Version der Xbox Series X ranken sich bereits jede Menge Leaks und Gerüchte, das wirkt also ebenfalls nicht unwahrscheinlich.

Wir haben diesbezüglich bei Sony nachgefragt und werden bei einer Antwort die News aktualisieren.

Worauf hofft ihr noch? Welche Spiele könnte Sony da noch für die PS5 in der Hinterhand haben?