PS5-Soulslike im Angebot: Wunderschönes Action-Rollenspiel jetzt zum Schnäppchenpreis sichern!

Bei Amazon gibt's jetzt ein wundervoll düsteres Soulslike-Spiel aus 2023 für PS5 und Xbox Series X im Angebot.

Wer von Dark Souls nicht genug bekommen kann, darf auch Lords of the Fallen nicht verpassen. Schließlich kommt kaum ein anderes Spiel nicht nur dem Gameplay, sondern auch der düsteren, von Hoffnungslosigkeit geprägten Stimmung des Originals so nah. Und Lords of the Fallen sieht noch dazu viel besser aus als sein Vorbild. Bei Amazon bekommt ihr das Action-Rollenspiel aus 2023 jetzt für PS5 und Xbox Series X günstig abstauben:

Das im Oktober mit einem UVP von 69,99€ erschienene Spiel kostet in der PS5-Version jetzt nur noch 27,99€. Die Version für Xbox Series X ist mit 22,99€ sogar noch günstiger. Alternativ findet ihr das Angebot übrigens auch bei MediaMarkt. Beide Händler machen bislang keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gültig ist.

Das wohl schönste Soulslike: Was bietet Lords of the Fallen?

2:17 Lords of the Fallen - Der Launch-Trailer zum neuen Unreal Engine 5-Soulslike

Das neue Lords of the Fallen aus 2023 versucht genau wie der gleichnamige Vorgänger aus 2014 gar nicht zu verbergen, wie sehr es von Dark Souls inspiriert ist. Das gilt nicht nur für das nahkampfbetonte Gameplay mit schweren Bosskämpfen, sondern auch für die düstere, geheimnisvolle Spielwelt und das hervorragende Artdesign.

Gerade wenn es um die Präsentation geht, ist Lords of the Fallen mit seinem hohen Detailgrad und den stimmungsvollen Lichteffekten den Vorbildern sogar deutlich überlegen! Angesichts weiter, zerklüfteter Felslandschaften voller halbverfallener Ruinen, durch deren Risse sich mühsam das Sonnenlicht hindurch drückt, während herrlich skurrile und furchterregender Feinde auf uns zustürmen, würden wir sogar behaupten: Ein schöneres Soulslike hat es bislang nicht gegeben!

Bei den Landschaften und Gebäuden lässt Lords of the Fallen ordentlich seine Grafik-Muskeln spielen.

Spielerisch kann Lords of the Fallen zudem mit einigen kreativen Ideen punkten. So könnt ihr euren Feinden beispielsweise die Seele herausreißen. Da der Körper gezwungen ist, der Seele früher oder später zu folgen, könnt ihr sie so in Fallen und Abgründe locken.

Außerdem respawnt ihr nicht einfach, wenn ihr sterbt, sondern werdet in die Totenwelt geschickt. Hierbei handelt es sich um eine noch dunklere Version der Spielwelt, deren Erforschung sich aber lohnt, weil sie Geheimnisse und versteckte Passagen bietet, die es in der Dimension der Lebenden nicht gibt. Von hier aus könnt ihr euch sogar ins Leben zurückkämpfen, sofern ihr euch von den zahlreichen untoten Monstern nicht kleinkriegen lässt.

Einer der Gründe dafür, dass Lords of the Fallen trotz allem nicht die Top-Wertungen kassiert hat, die man von einem richtigen Dark Souls erwarten kann, waren die teils heftigen Bugs und Performance-Probleme. Glücklicherweise sind inzwischen dutzende Patches erschienen, sodass ihr heute ein sehr viel besseres Spielerlebnis habt als zum Release. Mit ein paar Ecken und Kanten müsst ihr zwar auch heute noch rechnen, trotzdem ist das hübsche Soulslike jetzt zum Angebotspreis auf jeden Fall einen Blick wert.

