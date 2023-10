Lords of the Fallen-Tests auf Metacritic: Zwischen Enttäuschung und Action-Highlight

Wir haben uns für euch die internationalen Wertungen zum Soulslike angeschaut.

Das neue Unreal Engine 5-Soulslike ist heute für PS5, Xbox Series X/S und PC erschienen. Warum GamePro zum Embargofall gestern Nachmittag keinen Test zu Lords of the Fallen auf der Seite hatte, lest ihr in folgendem Artikel:

Trotzdem wollen wir euch natürlich bestens zum Reboot des 2014-Titels informieren. Darum verraten wir euch, wie das Action-RPG in der internationalen Kritik abgeschnitten hat.

So schneidet Lords of the Fallen ab

Auf Opencritic steht Lords of the Fallen aktuell bei einer 71. Bei Metacritic steht die PC-Version bei 76 Punkten, die PS5-Version bei 72 Punkten. Statt sich irgendwo in der Mitte einzupendeln, gehen die Meinungen der Tester*innen allerdings sehr stark auseinander.

In den meisten Reviews klingt Kritik an der Performance des Soulslikes an, während der Zwei-Welten-Twist und die Optik richtig gut ankommen.

Hier seht ihr einige Wertungen von Opencritic und Metacritic im Überblick:

Magazin Wertung Fextralife 8,8/10 IGN 8/10 Eurogamer 2/5 Wccftech 6,8/10 XboxEra 9,4/10 PC Gamer 79/100 Game Informer 6/10 Windows Central 9/10 Screen Rant 80

Auch unsere Kolleg*innen von der GameStar haben heute zum Embargofall keinen Test.

Das wird gelobt, das kritisiert

Die Welt von Lords of the Fallen und gerade das Hin- und Herspringen zwischen Axiom, dem Reich der Lebenden und Umbral, dem Reich der Toten und die damit verbundenen Erkundung, hat die Kritik richtig beeindruckt. Neben Worldbuilding und Artstyle kommt auch die Unreal Engine 5-Grafik (besonders auf PC) gut an.

Auch die Umgebungsrätsel, die in Umbral vor Herausforderungen stellen, der allgemeine Erkundungsfaktor und die verzahnten Gebiete, in denen sich Abkürzungen freischalten lassen, werden immer wieder als Pluspunkte aufgelistet.

Das wird zu den Kämpfen gesagt

Was die Kämpfe angeht, so gehen die Meinungen auseinander oder fallen meist auch gemischt aus. Während die Bosse, Monsterdesigns und Animationen viel Lob sammeln, findet beispielsweise Fextralife, dass das Kampfsystem zwar nicht schlecht ist, aber ein wenig unpoliert wirkt. Die störrische Lock-On-Kamera wird auch immer wieder genannt. Die Spezialattacken mit der Umbral-Laterne kommen dagegen richtig gut an.

Auch dass es vielseitige Möglichkeiten gibt, den Spielstil anzupassen, sei es mit Waffen, Magie, Spezialattacken, Leveling, Kombos oder der Laterne, gefällt Tester*innen; genau wie die gut lesbaren Gegnerattacken. In mehreren Reviews wird festgehalten, dass sich der Kampf generell gut anfühle, aber manchmal bei Gegner-Mobs schnell an seine Grenzen komme.

Diese werden generell kritisiert. Gerade im Endgame ist das einigen Tester*innen aufgefallen. Auch dass Minibosse teilweise kurze Zeit später als Levelgegner wiedererscheinen, fiel negativ auf.

Dass sich Lords of the Fallen einiges von Dark Souls und Co. borgt, ist in den Tests kein Geheimnis. Einige Tester*innen finden aber, dass es durch die zwei Welten genug Eigenständiges mitbringt. Wie gut es im Vergleich abschneidet, das sieht die Kritik unterschiedlich. XboxEra befindet:

[Lords of the Fallen] folgt einem von Dark Souls 3 vorgezeichneten Weg und bringt alle wichtigen Aspekte auf den Punkt, die Froms Spiele so verdammt gut machen.

Dagegen hält Eurogamer fest, dass Souls-Spiele zwar inzwischen näher an From herankämen, aber immer noch nicht mithalten können. Auch andere Fazits fallen nicht ganz so enthusiastisch aus. Für Gameinformer fühlte sich das Spiel gerade nach der zweiten Hälfte eher unbefriedigend an.

Das wird zur Technik gesagt

Zudem hat das Magazin ebenfalls die PS5-Version gespielt und übt erwartungsgemäß große Kritik an der Technik. Genannt werden unter anderem häufige Framerate-Stotterer, Pop-Ins, bleiche Wettereffekte und seltsame KI-Glitches.

Aber auch die PC-Version wird immer wieder kritisiert. Während XboxEra hier wenig an der Technik auszusetzen hat, berichtet IGN ebenfalls von häufigen Framedrops, besonders nach längeren Spielsessions (mit GeForce RTX 4090 GPU und Ryzen 9 7950X3D CPU). Auch Bugs waren bei vielen keine Seltenheit auf beiden Plattformen.

Wie sieht es bei euch aus: Was hattet ihr von Lords of the Fallen erwartet und wie seht ihr die Reviews? Werdet ihr euch das Spiel holen und auf welcher Plattform, beziehungsweise mit welcher Hardware zockt ihr?