PS5-SSD zum Schnäppchenpreis: 2TB Speicher und Heatsink jetzt im Amazon-Angebot sichern

Bei Amazon könnt ihr jetzt eine gut gekühlte PS5-SSD mit 2TB Speicher günstig abstauben.

Ihr braucht mehr Speicher für eure PS5? Dann hat Amazon jetzt das passende Sonderangebot für euch. Dort bekommt ihr nämlich gerade die Crucial P5 Plus mit 2TB Speicherplatz und Heatsink für nur 114,99€ (UVP: 180,99€). Günstiger ist die NVMe SSD, die mit M.2 2280 den richtigen Formfaktor für die PlayStation 5 hat, laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo zu haben. Ihr findet den Deal allerdings alternativ auch bei MediaMarkt.

Das Angebot ist nicht zuletzt deshalb empfehlenswert, da die Preise für PS5-taugliche SSDs in letzter Zeit wieder steigen, nachdem sie vor etwa zwei bis drei Monaten ihren Tiefpunkt erreicht hatten. Eine Ursache dafür soll sein, dass Samsung als einer der größten Hersteller die Produktion gedrosselt hat. Es ist also vermutlich eine gute Idee, jetzt zuzuschlagen, bevor die SSDs noch teurer werden.

Last Minute Angebote bei Amazon

Amazon macht bislang übrigens keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gilt. Geliefert werden soll aber innerhalb weniger Tage und somit noch vor Weihnachten, wie bei den anderen Last Minute Angeboten bei Amazon. Bei dem Händler läuft nämlich gerade eine Aktion mit tausenden Deals, die ihr noch pünktlich bis Heiligabend bekommt, um sie unter den Weihnachtsbaum legen zu können. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Die Crucial P5 Plus PS5-SSD: Schnell und gut gekühlt

Durch den Heatsink und die hohe Geschwindigkeit ist die Crucial P5 Plus SSD sehr gut für PS5 geeignet.

Bis zu 6.600 MB/s: Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 6.600 MB/s ist die Crucial P5 Plus mehr als schnell genug für die PlayStation 5, die laut Sony mindesten 5.500 MB/s braucht. Zwar ist sie somit etwas langsamer als beispielsweise die beliebte Samsung 980 Pro, die bei 7.000 MB/s liegt. In der Praxis fällt der Unterschied aber selten auf, auch mit der Crucial P5 Plus bekommt ihr kurze Ladezeiten in euren PS5-Spielen.

Perfekt gekühlt für PS5: Dank ihres Heatsinks, der problemlos in die PS5 passt, bleibt die Curcial PS5 Plus auch bei anspruchsvollen Spielen cool. Prinzipiell funktionieren SSDs zwar auch ohne einen solchen Kühlkörper. Sony empfiehlt aber die Verwendung eines Heatsinks, da es ansonsten eventuell zur Überhitzung und dadurch zu Leistungseinbußen kommen könnte. Um solche Probleme braucht ihr euch mit der bei Amazon angebotenen Version der Crucial P5 Plus keine Sorgen zu machen.

Mehr Schnäppchen und auch interessante Neuerscheinungen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: