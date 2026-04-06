PS5-Shooter lässt 90er-Kultfilm wiederaufleben – und kostet diese Woche nur 12€!

Diesen Shooter-Geheimtipp könnt iht euch jetzt zum Schnäppchenpreis sichern.

Gerade könnt ihr euch einen PS5-Shooter, der auf einem Filmklassiker aus dem Jahr 1997 basiert, zum absoluten Schnäppchenpreis sichern: Bei Amazon zahlt ihr aktuell nur noch 12,10€ für den Geheimtipp, der ein paar interessante Spielmechaniken mitbringt. Der Deal wurde gerade gestartet und läuft theoretisch bis zum 11. April. Laut Shopseite ist die verfügbare Menge jedoch eng begrenzt, weshalb das Spiel schon früher ausverkauft sein könnte:

Falls ihr Lust auf Action im 90er-Stil habt, gibt es bei Amazon gerade übrigens noch einige weitere PS5-Angebote, die für euch attraktiv sein könnten. Hier eine Auswahl:

Solo-Kampagne, Koop & Basenbau: Das bietet der günstige PS5-Shooter!

0:30 Starship Troopers Extermination - Koop-Shooter im Trailer

Autoplay

Es geht hier um Starship Troopers Extermination, einen auf dem Filmklassiker basierenden First Person Shooter, in dem ihr ähnlich wie in Helldivers 2 auf einem fremden Planeten gegen riesige Horden außerirdischer Bugs kämpft, und zwar im Koop für bis zu 16 Personen. Dabei könnt ihr zwischen sechs verschiedenen Klassen wählen (Scharfschütze, Ranger, Sprengmeister, Wächter, Ingenieur und Sanitäter) und profitiert enorm von guter Zusammenarbeit.

Zwar gibt es auch eine Singleplayer-Kampagne, die auf dem Papier mit 25 Missionen sogar recht umfangreich ausfällt. In diese ist jedoch erkennbar wenig Mühe geflossen, was einer der Hauptgründe für die mäßigen Rezensionen des Shooter-Geheimtipps ist. Als Einführung ins Spiel geht die Story-Kampagne zwar in Ordnung, sich einzig für diese das Spiel zu kaufen, lohnt sich jedoch nicht.

Der Baumodus sorgt für spielerischen Tiefgang in dem Koop-Shooter.

Im Koop hat Starship Troopers Extermination jedoch spannende Gameplay-Elemente zu bieten, die ihr bei der Konkurrenz nicht findet, nämlich Basenbau und Tower Defense. Zwischen den Angriffswellen könnt ihr im Baumodus stattliche Verteidigungsanlagen aufbauen, die euch beim nächsten Ansturm helfen. Das erfordert etwas Einarbeitung, sorgt dann aber für einen überraschend großen taktischen Tiefgang.

Wenn dieses Elemente spannend für euch klingen, solltet ihr Starship Troopers Extermination zum jetzigen Schnäppchenpreis mal eine Chance haben, zumal sich auch der technische Zustand, der zum Release noch recht ungeschliffen war, inzwischen deutlich verbessert hat und sogar neue Inhalte dazugekommen sind. Wenn es euch hingegen ausschließlich um die Action geht und ihr einfach nur haufenweise Bugs schnetzeln wollt, seid ihr weiterhin mit Helldivers 2 besser dran.