PS5-Überraschungshit erscheint schon am Freitag: 86 Punkte auf Metacritic!

Der neue Action-Kracher für PS5 und Switch 2 schickt euch in eine fortschrittliche Zukunft.

Am 17. April, also am Freitag, erscheint ein neuer Actionhit und die bereits erschienenen Testberichte sehen überraschend gut aus: Auf Metacritic steht der Shooter momentan bei 86 Punkten in der PS5- und sogar bei 89 Punkten in der Switch 2-Version und wenngleich wir selbst im GamePro-Test zurückhaltender waren, hat auch uns das Spiel im Kern sehr gut gefallen. Falls ihr euch jetzt die physischen Versionen für PS5, Xbox und Switch 2 jetzt schnappen wollt, findet ihr sie hier bei Amazon:

Obwohl Amazon es nicht explizit erwähnt, solltet ihr euch auch dort jetzt noch schnell den Vorbesteller-Bonus sichern können (der in zwei In-Game-Skins besteht), denn dieser sollte bei sämtlichen großen Shops enthalten sein. Wenn ihr ganz sicher gehen wollt, könnt ihr alternativ auch bei MediaMarkt und Saturn bestellen, wo der Preorder-Bonus ausdrücklich erwähnt wird:

Das kreativste Shooter-Gameplay seit Jahren: Das ist der neue Actionhit!

Während ihr rechts ein Hacking-Minispiel löst, müsst ihr zugleich angreifen und ausweichen.

Es geht hier um Pragmata, Capcoms neues Science-Fiction-Actionspiel, das euch als Hugh Williams in einem schweren Raumanzug auf eine Forschungsstation auf dem Mond schickt, zu der der Kontakt plötzlich abgebrochen ist. Dort trifft er auf eine außer Kontrolle geratene KI und eine Menge feindseliger Roboter, lernt aber auch die hilfsbereite Androidin Diana kennen, die die Gestalt und auch den Charakter eines kleinen Mädchens hat.

Neben seinen Charakteren ist das Kampfsystem der Star des Spiels. Im Kern handelt es sich zwar um einen Third-Person-Shooter, jedoch mit einem Kniff: Um den Robotern ernsthaft Schaden zuzufügen, müssen diese nämlich erst von Diana gehackt werden. Deshalb absolviert ihr auf der rechten Seite des Bildschirms ein Hacking-Minispiel, während ihr auf der linken Seite mit Hugh ballert und feindlichen Attacken ausweicht.

2:38 Pragmata: SciFi-Spiel zeigt sich im Trailer

Autoplay

Die Kämpfe verlangen euch also ordentlich Multitasking-Fähigkeiten ab, was erst mal gewöhnungsbedürftig ist, danach aber erstaunlich viel Spaß macht. Das gilt desto mehr, da das System im Spielverlauf noch komplexer wird, mit neuen Waffen und Hacking-Fähigkeiten, durch die ihr Roboter beispielsweise dazu bringen könnt, sich gegenseitig anzugreifen oder sich kurzzeitig abzuschalten.

Der wohl größte Kritikpunkt von Pragmata dürfte in den Augen vieler Spieler*innen die Spielzeit sein: Ihr könnt mit 8 bis 14 Stunden rechnen, je nachdem, ob ihr nur zum nächsten Ziel rennt oder die Welt ein wenig erkundet (was sich übrigens lohnt, schon um Material für Upgrades zu finden). Das ist manchen von euch für den Preis vielleicht zu wenig, aber man muss Pragmata zugutehalten, dass es in dieser Zeit wirklich durchgehend fesseln kann und keine Längen hat.