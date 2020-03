Als vor ein paar Tagen endlich wieder neue Informationen zur PS5 verraten wurden, hatten sich die meisten Fans wohl etwas anderes erhofft. Anstatt harter Fakten zu Preis, Release und Design, gab es zwar spannende aber doch recht trockene Hardware-Specs zu hören.

634 3 Mehr zum Thema Das steckt in der PS5: Sony zeigt Specs der Next Gen-Konsole

Die vielleicht wichtigste Frage wurde nicht beantwortet: Welche Spiele erscheinen denn für die PS5?

Hardware schön und gut: Aber wo sind die PS5-Spiele?

Zwar hatte Systemarchitekt Mark Cerny hier keine Antwort für uns, vertröste aber auf die Zukunft. In seiner "Road to PS5"-Präsentation ging die Aussage etwas unter, hier also noch einmal das Zitat:

"Es wird dieses Jahr noch jede Menge Gelegenheiten geben, einen Blick auf die Spiele der PlayStation 5 zu werfen."

Welche Gelegenheiten sind das? Da die grassierende Corona-Pandemie derzeit dafür sorgt, dass öffentliche Events auf der ganzen Welt abgesagt werden, fallen viele der klassischen Kanditaten hier weg. An der abgesagten E3 2020 wollte Sony ohnehin nicht teilnehmen und auch die diesjährige Gamescom wackelt.

Im Januar hieß es seitens Sony noch, dass man an "über 100 Events" teilnehmen möchte, um näher bei der Commnity zu sein. Viele Events dürften davon aber nicht mehr übrig sein, wenn die Coronavirus-Bestimmungen anhalten. Was Cerny hier wohl meint, sind also digitale, voraufgezeichnete Events, die eine kleine Crew erfordern.

Sprich: State of Play-Ausgaben oder andere Events, die sich die "Road to PS5"-Präsentation zum Vorbild nehmen. Selbst hauseigene Event wie die PlayStation Experience wären derzeit wohl nicht möglich, beziehungsweise nur dann, wenn auch hier das Publikum "nicht echt" ist.